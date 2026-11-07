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輝達RTX Spark掀話題 分析師：普及仍需時間

中央社／ 台北7日電
輝達RTX Spark主打高算力本地AI運算，雖受企業關注，但因售價與零組件成本偏高，TrendForce認為短期普及有限，需待生態系與應用成熟。路透
輝達RTX Spark主打高算力本地AI運算，雖受企業關注，但因售價與零組件成本偏高，TrendForce認為短期普及有限，需待生態系與應用成熟。路透

輝達NVIDIA）攜手微軟重塑個人電腦（PC）市場版圖，強打提供高算力的RTX Spark超級晶片，單機要價新台幣15萬至20萬元，掀起業界話題。分析師指出，這類高階機種短期內受限於零組件成本及企業驗證週期，距離大規模部署仍需要時間

市場研究機構TrendForce預估，全球RTX Spark相關產品2026年出貨量約在20萬台以內，隨著生態系成熟，2027年有望放大到100萬台水準。後續成長將取決於實際應用場景的成熟度、軟硬體生態系整合，以及產品價格是否能進一步降低企業與專業使用者的採購門檻。

TrendForce分析師黃淑芳接受中央社採訪表示，RTX Spark市場發展仍處於初期階段，現階段買盤主要來自對本地端人工智慧（AI）運算有較高需求的專業客群，包括AI開發者、軟體工程師、專業設計工作者，以及有意建置地端AI運算環境的企業用戶。

黃淑芳分析，相較於學研單位的研究與算力需求，企業端的本地AI推論及AI代理（AI Agent）應用具備更明確的商業化發展潛力。尤其企業對於資料隱私、資訊安全、低延遲及降低雲端應用程式介面（API）調用成本的需求，將提高其採用本地端AI運算設備的意願。

不過，她也強調，初期企業採購可能以開發測試、概念驗證（PoC）及特定工作流程導入為主，距離大規模部署仍需要時間。

值得注意的是，在當前PC產業面臨上游關鍵零組件漲價潮之際，RTX Spark的高階規格也為品牌廠帶來嚴峻的成本考驗。

黃淑芳指出，RTX Spark屬於高階運算產品，為了支援較大型AI模型在本地端執行，必須配置大容量記憶體及高效能運算架構，因此相較於傳統PC，其單機物料清單（BOM）成本明顯較高。

其中，記憶體是相當重要的成本變數。黃淑芳說，隨著AI伺服器需求持續排擠部分記憶體供給，加上高容量記憶體配置本身成本較高，將使品牌廠面臨較大的採購成本壓力。此外，高速傳輸介面、電源管理及散熱模組也需要配合高效能CPU/GPU架構進行設計，進一步提高整體硬體成本與系統整合難度。

黃淑芳分析，對品牌廠而言，RTX Spark的優勢在於產品定位較高階，且目標客群對於運算效能及應用價值的重視程度高於一般消費型PC，因此相對具有價格轉嫁空間，有機會帶動產品平均售價（ASP）提升，並改善產品組合。

但她提醒，ASP提高並不代表獲利率必然同步提升。若記憶體及其他關鍵零組件持續漲價，而品牌廠無法完全將成本轉嫁至終端售價，仍可能壓縮產品毛利率。此外，初期產品開發、軟硬體整合及供應鏈管理成本，也會影響實際獲利表現。

TrendForce認為，RTX Spark在短期內較適合視為品牌廠拓展高階AI PC及專業運算市場、提升產品組合價值的重要布局，而非立即成為整體營收及獲利的主要支柱。中長期而言，若AI代理及本地端模型推論應用逐漸普及，並帶動企業採購需求擴大，才有機會進一步形成新的高附加價值產品線，對品牌廠整體ASP及獲利結構帶來更持續性的正面效益。

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