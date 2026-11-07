一台20萬搶破頭 輝達RTX Spark打破PC傳統界線

當一台要價新台幣15萬至20萬元的個人電腦（PC）掀起搶購潮，它究竟是極限玩家的終極玩具，還是研究人員桌上的算力機房？隨著人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）力推RTX Spark架構重返Windows PC生態系，這條長期區隔消費與商用市場的界線，正在被徹底打破。

近年AI浪潮從雲端資料中心快速蔓延至邊緣端，市場對本地端AI推論與模型微調的需求急遽升溫。為了讓中小企業、大專院校實驗室及生成式AI開發者無需租用昂貴的雲端算力，輝達對RTX Spark架構寄予厚望，企圖將過去動輒占據半個機櫃的伺服器運算能力，壓縮到能擺在書桌上的小尺寸機殼內。

業界普遍認為，RTX Spark象徵著高階運算裝置的新形態，在傳統PC市場成長趨緩的背景下，高單價、高毛利的迷你AI工作站成為各大品牌廠爭相卡位的新藍海。部分率先開賣RTX Spark電腦的美系及台系PC大廠，首波供貨立刻被企業研發部門、金融量化交易團隊以及設計工作室搶購一空，甚至傳出部分通路出現溢價預購的現象。

台灣品牌廠華碩、微星被列入輝達RTX Spark首波合作名單，第二波業者包括宏碁、技嘉也正積極備戰。

宏碁台灣區品牌產品暨行銷經理吳克謙直言，RTXSpark這類產品的市場定位非常特別，呈現一種「模糊」狀態。「以前你會覺得RTX就是5090、5080顯示卡拿去打遊戲，但新聞也看到很多5090大家是買去機房當伺服器用」。

吳克謙分析，RTX Spark單機價格高達十幾至二十萬元，定位如同當年的旗艦級顯卡，雖然規格隸屬於個人電腦架構，但買家早已不限於傳統電競客群。目前除了金字塔頂端的極限家用玩家採購之外，大學實驗室建置AI工作站伺服器的需求也同步湧現。

這也讓宏碁在內部歸類時，只能以「銷售管道」來定義RTX Spark產品線：透過PChome等消費電商平台賣出去的算家用，而經銷商協助大專院校建置的專案則算商用。

不過，伴隨高度話題性而來的，是上游供應鏈的「甜蜜負擔」。由於RTX Spark核心運算晶片供應吃緊，輝達在上市初期採取分批放量策略。

吳克謙坦言，無論是政府企業採購標案、學校單位還是電商通路，幾乎天天都在追問RTX Spark電腦的規格、上市排程與預購計畫，「一定問的人很多，到處問，因為現在太紅了」。但受限於初期產能分配，宏碁在台灣市場尚未正式開賣RTX Spark產品，也因此未列入年底雙11檔期主打陣容中。

從板卡大廠搶推客製化迷你主機，到品牌廠在消費與商用通路的左右開弓，RTX Spark掀起的「桌面算力革命」才剛拉開序幕。對品牌廠而言，這不僅僅是一台售價高昂的硬體產品，更是檢驗業者能否在AI落地時代，同時吃下頂級消費群與前瞻研發市場的試金石。