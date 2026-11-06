擷發科技布局日本 AI車載與Edge AI系統獲日企青睞

擷發科技受邀參與邁入第40屆、北海道規模最大的「北海道技術與商業交流展」，現場展出已獲印度一級車廠供應商青睞的全方位車載AI防護系統，同時AI無人機與邊緣運算（Edge AI）技術也吸引眾多日本企業高度關注，為後續在智慧製造與智慧安防領域的跨國商務合作開啟契機。

針對商用車隊管理與高階行車安全需求，擷發科技展出支援前後雙鏡頭的單機型 AI 電子後照鏡、具備4G/5G連線能力的網路型AI行車紀錄器，以及DMS駕駛監控主機等核心軟硬體。

這套成功打入印度一級車廠供應鏈的AI車載安全系統，歷經多元族裔與全天候氣候的龐大資料庫訓練。系統不僅能精準提供車道偏移、號誌辨識與防追撞等車前與車後預警；車內鏡頭更能結合Face ID身分核實防弊，即時偵測駕駛疲勞、分心與滑手機等危險行為，協助行控中心將AI真正落實於風險控管。

擷發科技董事長楊健盟表示，作為一家AI System company，本次展出的AI車載系統，呈現擷發科技軟硬體整合與「軟體帶動硬體」的研發量能。「日本企業對我們在AI車載、 AI 無人機及邊緣運算應用的熱烈迴響，不僅再次印證了擷發技術的國際競爭力，更為公司深化日本市場布局、拓展海外營收動能與奠定重要的戰略基礎。」

透過此次北海道EXPO的展出，擷發科技不僅展現了高度的AI軟硬整合適應性，更進一步加深了與日本產業界的鏈結。未來，公司將持續推動跨國技術結盟與系統整合合作，搶攻全球Edge AI的龐大商機。