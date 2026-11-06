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美國期中選舉衝擊AI基建？欣興馬光華：需求仍強、設備交期最長達三年

聯合報／ 記者簡永祥／台南即時報導
成功大學第11屆成材產業論壇今年卡司陣容強大。記者簡永祥／攝影
成功大學第11屆成材產業論壇今年卡司陣容強大。記者簡永祥／攝影

美國期中選舉民主黨大勝，市場憂心人工智慧（AI）資料中心擴建恐因監管趨嚴而踩煞車，衝擊全球半導體供應鏈。不過，欣興電子執行總經理馬光華今（6）日出席成功大學第11屆成材產業論壇指出，從產業第一線觀察，AI需求依然非常強勁，目前最大挑戰並非訂單不足，而是材料、設備及人才供應跟不上，部分PCB及IC載板設備交期甚至長達三年，供應鏈正面臨前所未有的擴產壓力。

美國期中選舉後，民主黨在多州選舉取得勝利，部分政治人物主張限制大型資料中心開發，要求加強電力、用水及環境審查，引發市場擔憂AI基礎建設投資可能放緩。然而，相關政策仍有待落實，短期監管風險是否演變成全面縮減資本支出，仍須觀察。

馬光華表示，從9月半導體展、10月相關產業展覽到近期論壇，業界傳達的訊息相當一致，就是AI資料中心需求持續快速成長。以輝達近年營收倍數擴張為例，背後牽動的不只是晶片需求，而是從晶圓製造、先進封裝、IC載板到材料設備的整體供應鏈。

他形容目前產業處境是「客戶追著我們跑，我們追著材料跟設備商跑」，形成一環緊扣一環的擴產壓力。

馬光華透露，兩年前IC載板產業主要面臨T-glass玻纖布供應問題，如今材料瓶頸逐步緩解，壓力卻轉向設備端。部分設備交期已達30至31個月，最長甚至三年，還有設備廠商表示2028年以前不再接單。由於設備供應鏈涉及日本、美國等海外廠商，並非台灣業者增加投資就能立即解決。

他指出，AI需求成長速度遠超過供應鏈擴充能力，即使企業積極購地、建廠、採購設備，仍必須面對材料及人力不足的挑戰。尤其供應鏈層層向下延伸，涉及數千家供應商，要讓整體產能同步倍增，難度相當高。

馬光華更坦言，現在即使客戶願意提供資金支持擴產，供應商有時也不敢貿然承諾，因為設備、材料及人力未必能及時到位。這種供應鏈限制，反而可能成為AI產業避免過度擴張的自然調節機制。

至於AI需求能否長期延續，馬光華認為，關鍵仍在終端應用能否真正落地。除了ChatGPT、Gemini等生成式AI服務，未來機器人、智慧工廠及無人車若能廣泛應用，將進一步推升雲端算力需求。如果AI應用真的沒問題，AI基礎建設還會持續，不必擔心。

欣興電子執行總經理馬光華今日出席成材論壇壓軸的對談時，強調目前AI需求仍強勁、設備交期最長達三年。記者簡永祥／攝影
欣興電子執行總經理馬光華今日出席成材論壇壓軸的對談時，強調目前AI需求仍強勁、設備交期最長達三年。記者簡永祥／攝影

欣興 基建 美國期中選舉

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