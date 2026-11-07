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美期中選舉後變天 台廠赴美投資布局面臨三變數

經濟日報／ 記者徐珮君／台北報導
台廠AI供應鏈赴美投資增添變局，未來包括電力供應、租稅優惠及勞動規範等，恐面臨調整。路透
台廠AI供應鏈赴美投資增添變局，未來包括電力供應、租稅優惠及勞動規範等，恐面臨調整。路透

美國期中選舉造成德州、俄亥俄州等共和黨傳統票倉變天，也為台廠AI供應鏈赴美投資增添變局，未來包括電力供應、租稅優惠及勞動規範等，恐面臨調整。

美國德州山姆休士頓大學政治系副教授翁履中分析，民主黨與共和黨在政策上最主要差異之一，就是對企業監管的態度，民主黨並未打算停止AI發展，但未來一些執政州將透過州政府行政權，加強對資料中心的環保及能源規範，這些做法將影響企業投資布局，也會增加企業投資成本。

台廠AI供應鏈可能面臨的衝擊評估
台廠AI供應鏈可能面臨的衝擊評估

工研院產業科技國際策略發展所副所長林志勳也說，包括德州在內等資料中心建置較集中的州，未來可能因州政府政策轉變而提高設置門檻，包括要求業者自備電力、使用再生能源，及避免資料中心用電對當地電價與電網造成衝擊，「一些原本較寬鬆的州，未來也將逐步採取較嚴格的管理方式」。

目前在德州大舉布局的台廠，包括環球晶在謝爾曼市興建12吋矽晶圓廠；鴻海（2317）、緯創、緯穎、英業達及和碩等電子大廠，也陸續在德州建廠或擴充AI伺服器產能，光寶科、勤誠、川湖等電源及關鍵零組件廠則跟進布局，逐步形成AI伺服器在地供應鏈。

中經院國際經濟研究所副研究員戴志言指出，台美對等貿易協定（ART）涉及雙方投資承諾，而台廠赴美投資，除了川普政府提供的獎勵措施，各州也有不同的投資獎勵辦法。

戴志言提醒，已規劃赴美投資，或準備擴大投資的企業，更需要重新精算後續的財務成本，並評估是否有其他替代方案，因為目前企業取得資金不容易，實際借貸成本也在增加，若又減少美國地方政府的補貼，企業原本的投資計畫可能面臨財務缺口，甚至影響整體計畫的財務可行性。此外，也須留意勞工人權及勞動條件。

赴美 布局 德州

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