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輝達傳砸數十億美元 挺日月光擴增CoWoS產能

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
路透引述知情產業主管報導，指輝達（NVIDIA）正挹注數十億美元，支援日月光投控旗下矽品擴增CoWoS封裝產能。 路透
路透引述知情產業主管報導，指輝達（NVIDIA）正挹注數十億美元，支援日月光投控旗下矽品擴增CoWoS封裝產能。 路透

路透引述知情產業主管報導，指輝達（NVIDIA）正挹注數十億美元，支援日月光投控（3711）旗下矽品擴增CoWoS封裝產能，資金將用於廠房空間與設備，凸顯先進封裝正成為AI供應鏈搶產能的關鍵環節。針對上述消息，輝達尚未回應，日月光投控則說，不評論涉及客戶的市場傳聞。

業界指出，CoWoS是整合運算晶片與記憶體的重要封裝技術，廣泛應用於輝達、超微及博通AI晶片，台積電目前為主要供應商，且後段的封裝產能吃緊，台積電除了積極自建擴產，外溢訂單也交給委外封測（OSAT）廠協助，以應對CoWoS封裝瓶頸，確保大客戶出貨順暢。

輝達助矽品擴產
輝達助矽品擴產

晶片業者也自主尋求更多供應來源，為專業封測廠擴大承接高階封裝業務帶來機會。

日月光投控正加速衝刺先進封測，財務長董宏思日前於法說會上表示，先進封測（LEAP）需求持續強勁，今年相關營收目標由37億美元上修至40億美元，明年力拚倍增，今年資本支出由105億美元提高至115億美元，新增10億美元資本支出，約一半投入廠房設施，另一半用於設備；設備預算中，六成配置先進封測專案，其餘投入主流產品。日月光投控持續整備新廠、增加設備，積極將客戶需求轉為可交付產能。

技術布局方面，日月光投控先進封裝全製程業務今年維持3億美元營收目標，明年可望突破10億美元；共同封裝光學（CPO）明年營收貢獻也估逾5億美元，成為先進封測之外另一項受關注的成長布局，董宏思看好，先進封測規模擴大，有助帶動後續毛利率提升。

業界認為，AI晶片朝多晶片整合發展，封裝已從保護晶片、提供連接，進一步肩負提升傳輸效率與系統效能的任務。

輝達 日月光 晶片

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