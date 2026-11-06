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美光桃園廠勞資爭議第三次協商未果 雙方說法出爐

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
美光桃園廠勞資爭議引發各界關注，今天第三次協商仍未果。記者陳俊智／攝影
美光桃園廠勞資爭議引發各界關注，今天第三次協商仍未果。記者陳俊智／攝影

美光桃園廠勞資爭議引發各界關注，雙方今天在桃園市勞動局安排下進行第三次協商，雖然未果，但雙方已約定十七日下午開第四次協商會。

美光桃園工會對今天協商結果表示，公司無法提供分潤數字，也無法提供其主張違反證交法的條文，唯一聽取工會建議的是在下周一上線全球六萬人可以查詢的季獎金查詢系統，供員工估算第一季在新制度下可領多少錢。因此，工會希望在下一次會議中表達會員對這個方案是否接受，也希望公司能提供具體法條及數字。

美光則透過聲明指出，桃園市政府已安排下一次調解會議，以繼續討論，感謝桃園市政府勞動局協助促成此次調解，並感謝市長張善政親自出席調解會議。此前，公司已與台中工會達成協議，該工會所代表的員工及生產規模占美光台灣營運的最大比重，期待持續攜手合作，共同邁向另一個成功的一年。

桃園 美光 工會

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