謝金河：AI賽道已啟航 沒人敢放棄 台股大跌掃到颱風尾

美國期中選舉結果不利台灣AI、半導體產業，今日股市大跌。財訊傳媒董事長謝金河表示，民主黨大獲全勝，美國總統川普提前跛腳，台灣也被掃到颱風尾，所幸護國神山（台積電）還是很有抵抗力；AI賽道上已經啟航，台灣是重要基地，雖然有波折，但是主幹道不會改變。高雄市長陳其邁說，AI長期趨勢的需求不會改變，他樂觀看待。

2026高雄國際金融博覽會今天在高雄展覽館開幕，將一連舉辦三天，金管會主委彭金隆因股市劇烈震盪未出席，改由副主委莊琇媛代表，會同高雄市長陳其邁及《今周刊》董事長謝金河等人為活動揭幕。

今日台股重挫成為現場關注焦點。謝金河表示，這次選舉川普輸得很慘，民主黨大獲全勝，卻也帶來後座力，因為民主黨有很多人主張限制AI發展，尤其美國80％的AI建置集中德州、喬治亞州及俄亥俄州，所以這三州很麻煩，昨天美國股市開盤跌十幾趴，台灣因為有護國神山，相對有抵抗力。

謝金河說，美國這場股災讓大家荷包都縮水，所以民主黨現在壓力非常大，今天德州州長當選人已改口不排斥 AI資料中心，另位德州參議員當選人也說樂意跟馬斯克合作，所以選舉結果一定會對經濟及資本市場帶來非常巨大影響。

謝金河強調，台灣這幾年蛻變非常不容易，三年來已成AI軍備競賽的後勤重要基地，這也是為何這次美國AI資料中心在三州遭遇阻力，台灣會受到如此大影響的原因，若沒有辦法繼續往前走，台灣會面對更多挑戰，不過他相信AI賽道已經啟航，沒有人敢放棄 AI，所以雖然有一些橫逆、波折，但是主幹道不會改變的。

市長陳其邁表示，AI算力需求強勁、遠大於供給，美國國會選舉，他們對於包括電力部分，是不是能夠支撐算力的需求存在疑慮，但總體需求方向是長期不變的趨勢。短期消息面衝擊比較大，長期還是要思考怎樣解決黃仁勳執行長所提的五層蛋糕（能源、晶片、基礎設施、模型、應用）問題。

高雄市長陳其邁認為，未來AI算力的需求增加是長期趨勢，不管是大型語言模型或是視覺語言模型，它所需要的算力建設都非常強勁。記者徐白櫻／攝影