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台積電可以買了嗎？法人三大面向解析

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股6日受美股費城半導體指數重挫拖累，賣壓全面湧現，權王台積電（2330）更罕見以跌停價開出，震撼市場。面對台積電股價急跌，究竟是危機還是難得的布局機會？法人從基本面、籌碼面及技術面三大面向解析，認為中長線來說仍是分批布局好機會，並觀察年線支撐、外資賣壓及美股科技股走勢，等待市場止跌訊號浮現。

台積電6日收2,135元，跌105元、跌幅4.6%。從基本面來看，全球AI晶片需求持續成長，台積電3奈米、2奈米等先進製程布局仍受市場關注，且憑藉技術領先優勢，長期競爭地位穩固。

法人認為，台積電重挫主要受到美股半導體族群走弱及國際資金調節影響，並不代表公司基本面同步轉弱，中長期來說，AI長期需求及先進製程競爭優勢，才是支撐營運的重要基礎。不過，短線仍須留意美國AI投資前景及科技股評價修正，是否進一步影響市場對半導體產業的預期。

技術面方面，台積電6日盤中最低下探2,020元，跌破年線附近支撐後，終場收復2,100元關卡，但股價明顯低於短中期均線。以6日收盤來看，台積電5日線約2,252元、月線約2,400元、季線約2,422元、半年線約2,389元，均位於現價之上，短中期技術結構偏弱。目前年線約在2,079元附近，將是後續重要觀察位置，若能守穩年線並逐步收復短期均線，才有利於確認止跌訊號。

另須留意，KD指標已達20以下超賣區，K值16.74、D值16.08；RSI指標也已落入極端超賣區，5日RSI降至4.88，10日RSI也下探至13.48，雙雙低於20，短中期賣壓相當沉重；MACD指標則完全呈現空頭走勢，因此股價急跌雖可能帶來技術性反彈，但不代表趨勢已經完全反轉。

籌碼面方面，外資近期持續調節台積電，截至5日，根據CMoney資料顯示，外資持股台積電成本僅910元，外資持股比率達68.2%，目前已連續20個交易日賣超，累計賣超金額高達5,379億元；相較之下，投信持台積電成本達1,005元、持股比率3.9%，已連續25個交易日買超，累計買超金額達906.3億元，本土法人仍有承接意願。

值得留意的是，台積電6日成交量放大至近9.7萬張，較前一日的3.6萬張大幅增加，市場換手加劇，建議後續應觀察外資賣壓是否收斂，以及投信等內資能否持續承接，將是判斷籌碼是否沉澱的指標之一。

台積電 法人 晶片

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