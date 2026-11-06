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TrendForce指出DRAM高價常態化推升拆機料 2027年於手機占比達7-9%
TrendForce最新記憶體產業研究，由於Mobile DRAM合約價格持續上漲，促使智慧手機品牌在入門款、低階機種擴大使用相對低價的拆機料（Reballed Parts）。預估2026年拆機料於手機市場的滲透率約為3-4%，至2027年可能上升至7-9%。
TrendForce觀察，目前市場流通的拆機料以LPDDR4X 4GB規格為主力，主要搭載於定價人民幣1,299元以下的4G手機。此價格帶的消費者對終端定價極為敏感，品牌藉由導入拆機料降低整機BOM cost，作為保持終端價格競爭力的一項解方。
然而，TrendForce預期2027年第1季的DRAM價格漲幅將再擴大，加重品牌端的成本壓力，屆時，整體市場採用降規、拆機料的價格帶可能向上延伸，正式成為品牌因應記憶體高價時代的一種調節機制。
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