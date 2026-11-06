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民主黨國會勝選 AI 基建遭遇逆風？ 中國信託證券投顧：約75%已動工

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

中國信託證券投顧分析民主黨奪兩院對AI資料中心基礎建設影響，民主黨取得國會兩院控制權，且在多個資料中心建設重點州取得政治優勢，州政府可在既有法律授權範圍內透過行政及許可審查措施影響建設進度，因此州級監管對短期投資的影響更為直接，使市場擔憂未來AI基礎建設面臨更嚴格的電力成本分攤、環境規範與建設審批，進而拖累科技股估值。

中國信託證券投顧指出，根據SemiAnalysis估計，2027年美國前20大州規劃交付33.8GW資料中心容量，其中約75%已動工，短期建設進度相對穩定；惟2028年全美規劃淨新增62.2GW，多數尚未進入施工階段，面臨審批風險，目前已暫停部分資料中心相關許可核發，若新任州長將限制延續至2027年州議會完成立法，凍結時間可能達8–12個月，進而影響部分專案投產時程。然而州長行政權力仍受現行法律授權、州議會立法程序及司法審查制約，長期全面禁建並非必然結果。民主黨州長若希望將全面禁建措施制度化，仍須與共和黨控制的州參議院協商，使長期政策方向存在不確定性。

中國信託證券投顧表示，資料中心監管已逐漸成為跨黨派議題，部分州政府可能採取提高電力、用水及基礎設施成本分攤要求，而非直接禁止建設。預期監管趨嚴將增加資料中心開發成本，並使部分2028年新增容量遞延，短期不利AI硬體供應鏈訂單時程，但中長期算力需求未必因此減少，產業資本支出可能逐漸轉向已取得許可的專案，以及提升資本效率與應用變現能力。值得注意的是，政策曝險不等於實際產能損失，SemiAnalysis在9月統計全美約有20GW位於受限制區域，但遞延僅約1.5GW，僅約7.6%，顯示既有許可保障及建設進度可降低監管衝擊，但不代表未來州級禁令將產生相同比例的影響。

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