慕尼黑電子展10日登場 光寶科電源打進 GPU 晶片端、布局 AI 光互連

光寶科將於10日至13日參加德國慕尼黑電子展（electronica 2026），本屆以「LITEON Powers AI」為主題，透過「AI Power」與「Intelligent Photonics」兩大核心展區，全面公開從雲端AI資料中心基礎設施、高速光通訊，一路延伸至地端邊緣運算與智慧應用的跨領域整合布局。

隨著全球AI運算模型規模持續擴大，伺服器機櫃功率密度呈倍數攀升，資料中心的建置挑戰已從單純追求晶片算力，轉向如何穩定、高效率地將龐大電力輸送至運算核心。針對高密度運算的供電瓶頸，光寶科表示，本屆展覽將端出「From Grid-to-Chip」完整的電力架構，串聯電網儲能系統、機櫃級供電、伺服器電源至晶片端降壓轉換。

光寶科指出，現場將展出800VDC直流高壓系統、高功率機架式電源（Power Shelf）與客製化模組電源，同時深入布局晶片端供電環節，展示800V Power Brick（電源磚）、50V Power Brick、中間匯流排轉換器（IBC Module）與電壓調節模組（VRM）等高階DC-DC電力轉換技術，並同步發表應用於AI電力系統、儲能及工業電力轉換的高功率磁性元件，從能源供應端一路深入至GPU晶片端精準供電，強化資料中心的供電效率與能源韌性。

在邊緣運算方面，光寶科說明，當AI運算需求從大型雲端機房加速滲透至資料產生的終端場域，運算力、高速連網與環境感測等關鍵能力的整合已成必然趨勢。為加速Edge AI落地，光寶科此次整合旗下電源、網通、5G、邊緣AI視覺（Edge AI Vision）及智慧感測等解決方案，串聯起雲端基礎設施與地端設備。

光寶科進一步表示，透過在地端具備即時影像感知與邊緣運算能力，能將原本需回傳雲端的巨量資料改為地端即時推論與決策，目前相關方案已陸續切入智慧建築、醫療照護、連鎖零售、智慧辦公及工業自動化等多元垂直場域，加速AI運算走出雲端、進入真實應用場景。

此外，隨著AI算力叢集規模擴大，資料中心對高頻寬、低延遲傳輸的需求急遽升高，高速光互連成為支撐下一代AI基礎設施的關鍵技術。光寶科表示，光寶在光電領域具備深厚研發基礎，已從關鍵零組件推進至光學模組與系統整合，持續向「數位光電整合者」（Digital Photonics Integrator）定位邁進。

光寶科指出，本屆展會除展出AI資料中心內部的高速光通訊解決方案外，也延伸呈現智慧感測、先進光學以及擴增實境（AR）光學等多項次世代應用，展現從底層元件至高階光學系統的端到端研發實力。

面對生成式AI驅動的新一波硬體升級循環，運算、電力架構、高速光連結與環境感知等領域正加速整合，光寶科將持續發揮跨事業研發資源綜效，貫通雲端到邊緣的產品版圖，協助全球客戶建置更具擴充性與高能源轉換效率的AI基礎設施。