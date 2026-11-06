世界先進訂單強勁產能供不應求 第4季均價續漲5%、毛利率拚36%

晶圓代工廠世界（5347）先進營運持續增溫，受惠電源管理晶片需求強勁，帶動晶圓出貨量及產品平均售價同步提升，第3季營收達157.02億元，季增10.2%，每股純益1.62元。展望第4季，世界先進看好客戶需求維持強勁，惟瓶頸設備產能限制，整體產出僅能小幅提升，預期產品平均銷售單價（ASP）將再季增3%至5%，毛利率上看36%，顯示成熟製程供需吃緊，漲價效益持續發酵。

世界先進6日公布第3季財報，單季合併營收157.02億元，較上季142.45億元成長10.2%，歸屬母公司業主淨利30.99億元，較上季29.75億元增加，每股純益1.62元，整體營運表現符合先前財測預期。

世界先進指出，第3季受惠客戶對電源管理產品需求持續成長，晶圓出貨量季增約5%，產品平均銷售單價同步增加約3%，在出貨規模擴大及產品組合改善帶動下，毛利率較上季提升1.3個百分點，達33.6%，營收與獲利同步走揚。

展望第4季，世界先進副總經理暨財務長黃惠蘭表示，客戶整體晶圓需求仍維持強勁，但受限於瓶頸設備產能，整體產出僅能小幅提升。在新台幣兌美元平均匯率32元的假設下，預估第4季晶圓出貨量季增0%至2%，產品平均銷售單價季增3%至5%，毛利率介於34%至36%，有望連續兩季走揚。

法人分析，世界先進第4季晶圓出貨量雖僅小幅增加，但產品均價持續墊高，意味營運成長動能正由出貨量擴張轉向價格提升，且在產能供給受到限制、電源管理晶片需求維持強勁下，產品組合及價格改善可望支撐毛利率向上，帶動第4季獲利表現續揚。