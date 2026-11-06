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叡揚營收／前三季15.34億元 EPS 4.86元

經濟日報／ 記者秦鈺翔蘇嘉維／台北即時報導

台灣軟體領導廠商叡揚資訊（6752）前三季合併營收為15.34億元，較去年同期成長6.58%，營業⽑利7.39億元，營業淨利2.06億元，稅前淨利2.18億元，歸屬⺟公司業主淨利1.86億元，年減 0.2%，每股盈餘（EPS）4.86元。10⽉單⽉營收1.81億元，⽉減6.23%、年增0.1%，累計今年1~10⽉營收達17.15億元，年增5.86% 。

整體⽽⾔，叡揚資訊⾃有產品AI技術加值相關訂單約佔總訂單20%。以產業別比重來看，仍然以⾦融產業為最⼤宗，佔比約為46%，政府機構約為17%，醫療+製造+服務業約佔22％，政府機構的訂單則預期將於第四季逐步貢獻。

叡揚資訊⾃2013年投入AI技術研發與應⽤，持續將AI導入企業實際營運場景，協助客⼾重新梳理既有作業流程，並透過⼤型專案累積實務經驗。近年來，進⼀步發展雲端與地端多模態模型應⽤，將AI⼯程技術融入⾃有產品。

2025年起，也持續投入Agentic AI與Harness相關技術研究，聚焦⾃主智慧代理的⾝分驗證、權限控管及執⾏環境管理，使Agent能在受控的安全邊界內穩定運作，同時降低資安風險與資源耗⽤失控的可能性，相關研發成果預計近期對外發表。

在產品應⽤⽅⾯，叡揚資訊旗下公⽂管理、企業知識管理、徵授信系統、C.ai對話服務平台，以及雲端服務Vital BizForm電⼦表單、Vital CRM客⼾關係管理系統等⾃有產品，均持續導入⽣成式AI與Agentic AI技術，並透過MCP（Model Context Protocol）串接，讓外部⼤型語⾔模型能依權限調⽤企業系統與資料，進⼀步提升AI應⽤體驗，發揮企業既有資料的價值。

此外，資訊治理與資訊安全相關產品營收亦持續成長。隨著AI技術快速發展，企業⾯臨的軟體供應鏈與應⽤程式安全風險⽇益受到重視。叡揚資訊引進資安解決⽅案Mend.io，協助企業進⾏軟體物料清單（SBOM）及AI物料清單（AI-BOM）盤點，掌握軟體組成與潛在風險，並推動Mend.io在台灣提供在地雲端服務。Mend.io亦⽀援地端原始碼掃描，可針對開源及⾃有程式碼中的漏洞提供⾃動化修復能⼒，並透過漏洞實際執⾏路徑分析，協助資安團隊評估風險優先順序，提升漏洞管理與修補效率。

EPS 營收 軟體 叡揚

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