幣安被假面試攻破！TrendAI 揭開發者生態系連鎖攻擊風險

近日，加密貨幣交易所幣安（Binance）遇上「虛假面試」，後遭到駭客攻擊，導致鉅額加密資產損失。駭客入侵開發人員電腦，取得權限後執行惡意程式，繞過正常交易審批程序將資產從熱錢包轉出。

全球企業AI資安品牌趨勢科技旗下全球企業AI資安領導品牌TrendAI指出，開發者電腦一旦遭入侵，團隊信任的程式碼儲存庫恐成為散播惡意程式的管道，攻擊從單一裝置擴大形成生態系中的類蠕蟲傳播鏈。企業應透過威脅情報驅動風險優先排序，強化主動偵測與預防。

假招募真下毒：惡意程式碼攻破面試防線

TrendAI指出，多年來，北韓相關駭客組織持續利用求職流程的雙向漏洞。除了美國聯邦調查局（FBI）指出與北韓關聯的駭客組織TraderTraitor涉案外，TrendAI研究發現的Void Dokkaebi（又稱Famous Chollima）組織，亦常透過虛假招募面試、社交工程與惡意程式碼庫攻擊開發者。駭客既假冒IT人員應徵職缺，也假扮雇主接觸開發者，誘使對方下載暗藏惡意程式的測試專案。由於技術測驗本就需下載或執行程式碼，使開發者極難察覺異狀。

專案共享成溫床：逾750個儲存庫遭植入惡意設定

TrendAI分析，駭客手法是先取得遠端存取權限，再將VS Code任務及惡意程式碼藏進建置檔或設定檔，並竄改提交紀錄掩飾行蹤。當其他開發者取用受感染的專案時，攻擊便沿著代碼共享與協作持續擴散。今年3月TrendAI研究已查獲逾750個遭感染的程式碼儲存庫、逾500個惡意VS Code任務設定，並在101處發現竄改提交紀錄的工具。

隔離測試環境：專家籲以威脅情資構築主動防禦

TrendAI資深技術顧問簡勝財強調，幣安事件顯示初始感染只是開端，一旦具備特殊權限的開發者被攻破，風險將延伸至內部憑證與系統。開發人員切勿在公司或個人電腦直接執行面試程式碼，所有測試必須在隔離、可銷毀且無法存取任何敏感憑證的虛擬環境中進行。企業也應運用威脅情資掌握攻擊手法，及早辨識開發流程破口並排定防護優先順序，阻斷惡意程式在開發環境中擴散。