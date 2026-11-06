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上緯營收／第3季4.35億元、每股虧0.04元 積極推進資產活化與呆帳回沖

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

上緯控股（3708）公布第3季合併財務報告。受惠於季度營運進入傳統旺季，客戶訂單出貨增加，第3季合併營收達4.35億元，年增285%、季增9%，稅後虧損248萬元，單季每股稅後虧損0.04元。

累計前三季合併營收10.23億元、年增35.9%，稅後虧損0.84億元，每股稅後虧損0.91元。由於上半年度稅後虧損，本次董事會擬定不予分配股利。

上緯控股指出，第3季本業毛利率受到客戶訂單延遲、存貨庫齡屆期呆滯及提列呆帳等短期因素影響。為優化財務結構與活化資產，公司已於本季實質認列處分大陸江蘇廠區部分閒置土地利益。

針對過去因客戶TPI破產重組所提列的應收帳款呆帳，部分款項已於今年陸續收回，並於第2、3季財報認列呆帳回升利益，此兩項進展，均有助於充實營運資金並改善整體財務結構。

此外，董事會亦通過高階人事異動案。原財務長陳健南因個人生涯規劃提出辭呈，自11月6日起生效，其職務將由財務部主管暫代。

針對多元化業務發展，上緯控股董事長蔡朝陽表示，上緯目前已同步布局AI機器人、航太複材與循環經濟材料等新興領域，構建多引擎發展架構。新事業中的AI機器人事業，將積極發展自主研發的「台灣土狗」，以因應台灣及非紅市場的剛性需求。

上緯 毛利率 營收

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