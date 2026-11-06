快訊

沒有裂痕門？iPhone Duo耐用度實測直播 連續9天已摺疊28萬次超狂

TPBL／攻城獅董事長暨領隊陳美玲辭世 全體隊職員深切緬懷

台股史詩級崩跌兇手是誰？夜盤預告「巨震」引發恐慌

聽新聞
0:00 / 0:00

幣安被假面試攻破！TrendAI 揭開發者生態系連鎖攻擊風險

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
聯邦證實幣安的加密資產遭北韓駭客竊取。路透
聯邦證實幣安的加密資產遭北韓駭客竊取。路透

近日，加密貨幣交易所幣安（Binance）遇上「虛假面試」，後遭到駭客攻擊，導致鉅額加密資產損失。駭客入侵開發人員電腦，取得權限後執行惡意程式，繞過正常交易審批程序將資產從熱錢包轉出。

全球企業AI資安品牌趨勢科技旗下全球企業AI資安領導品牌TrendAI指出，開發者電腦一旦遭入侵，團隊信任的程式碼儲存庫恐成為散播惡意程式的管道，攻擊從單一裝置擴大形成生態系中的類蠕蟲傳播鏈。企業應透過威脅情報驅動風險優先排序，強化主動偵測與預防。

假招募真下毒：惡意程式碼攻破面試防線

TrendAI指出，多年來，北韓相關駭客組織持續利用求職流程的雙向漏洞。除了美國聯邦調查局（FBI）指出與北韓關聯的駭客組織TraderTraitor涉案外，TrendAI研究發現的Void Dokkaebi（又稱Famous Chollima）組織，亦常透過虛假招募面試、社交工程與惡意程式碼庫攻擊開發者。駭客既假冒IT人員應徵職缺，也假扮雇主接觸開發者，誘使對方下載暗藏惡意程式的測試專案。由於技術測驗本就需下載或執行程式碼，使開發者極難察覺異狀。

專案共享成溫床：逾750個儲存庫遭植入惡意設定

TrendAI分析，駭客手法是先取得遠端存取權限，再將VS Code任務及惡意程式碼藏進建置檔或設定檔，並竄改提交紀錄掩飾行蹤。當其他開發者取用受感染的專案時，攻擊便沿著代碼共享與協作持續擴散。今年3月TrendAI研究已查獲逾750個遭感染的程式碼儲存庫、逾500個惡意VS Code任務設定，並在101處發現竄改提交紀錄的工具。

隔離測試環境：專家籲以威脅情資構築主動防禦

TrendAI資深技術顧問簡勝財強調，幣安事件顯示初始感染只是開端，一旦具備特殊權限的開發者被攻破，風險將延伸至內部憑證與系統。開發人員切勿在公司或個人電腦直接執行面試程式碼，所有測試必須在隔離、可銷毀且無法存取任何敏感憑證的虛擬環境中進行。企業也應運用威脅情資掌握攻擊手法，及早辨識開發流程破口並排定防護優先順序，阻斷惡意程式在開發環境中擴散。

幣安 風險 面試

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI 購物興起＋個資外洩頻傳！趨勢科技 TrendLife 提醒網購三大陷阱

法銀行遭網攻失竊1億歐元 主流機構遇駭歐洲首見

AI成駭客幫手！高雄男自學架攻擊網站 竊23萬筆個資賣暗網

韓國金融業爆資安危機！ 近期37家遭駭、47萬筆資料外洩

相關新聞

矽創財報／前三季 EPS 達19元

IC設計廠矽創（8016）於昨（5）日公布第3季財報，獲利比前一季小減，每股純益為6.7元，前三季每股純益為19元。

宏碁營收／10月11.96億元、年增76% 再創歷史新高

雲端及AI服務商宏碁資訊（6811）公布10月營收達新台幣11.96億元，較去年同期大幅增長近76%，累計前十月合併營收達新台幣109.42億元，較同期成長37%；10月及累計前十月皆創歷史同期新高。

幣安被假面試攻破！TrendAI 揭開發者生態系連鎖攻擊風險

近日，加密貨幣交易所幣安（Binance）遇上「虛假面試」，後遭到駭客攻擊，導致鉅額加密資產損失。駭客入侵開發人員電腦，取得權限後執行惡意程式，繞過正常交易審批程序將資產從熱錢包轉出。

上緯營收／第3季4.35億元、每股虧0.04元 積極推進資產活化與呆帳回沖

上緯控股（3708）公布第3季合併財務報告。受惠於季度營運進入傳統旺季，客戶訂單出貨增加，第3季合併營收達4.35億元，年增285%、季增9%，稅後虧損248萬元，單季每股稅後虧損0.04元。

幣安被假面試攻破！TrendAI 揭開發者生態系連鎖攻擊風險

近日，加密貨幣交易所幣安（Binance）遇上「虛假面試」，後遭到駭客攻擊，導致鉅額加密資產損失。駭客入侵開發人員電腦，取得權限後執行惡意程式，繞過正常交易審批程序將資產從熱錢包轉出。

凌華營收／前三季44.85億元、年增43% EPS 達4.83元

工業電腦大廠凌華（6166）公布2026年第3季合併財務成果。第3季合併營收達44.85億元，年增45%；單季營業淨利達5.40億元，歸屬母公司業主淨利達3.73億元，年增33%，單季每股盈餘（EPS）為1.71元。累計前三季合併營收達123.88億元，較去年同期成長43%，營業淨利達14.39億元，歸屬母公司業主淨利達10.53億元，累計每股盈餘（EPS）達4.83元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。