凌華營收／前三季44.85億元、年增43% EPS 達4.83元

工業電腦大廠凌華（6166）公布2026年第3季合併財務成果。第3季合併營收達44.85億元，年增45%；單季營業淨利達5.40億元，歸屬母公司業主淨利達3.73億元，年增33%，單季每股盈餘（EPS）為1.71元。累計前三季合併營收達123.88億元，較去年同期成長43%，營業淨利達14.39億元，歸屬母公司業主淨利達10.53億元，累計每股盈餘（EPS）達4.83元。

隨著營收規模持續擴大及營運效率提升，凌華前三季營業淨利達14.39億元，較去年同期4.54億元大幅成長，營業利益率由去年同期約5%提升至11%。第3季單季毛利率為34%，較第2季有所回升；前三季毛利率維持約34%，整體獲利結構持續改善。

因應部分零組件價格及供應狀況變化，凌華將持續透過策略性備料、供應來源管理及適當的價格策略等方式因應。同時，公司持續推動產品由單一硬體朝系統、平台及解決方案發展，透過整合運算平台、軟體及產業應用，提高產品整合程度與整體價值。

隨著產品組合逐步優化及平台化產品比重提升，有助於提升平均產品價值，並在擴大營運規模的同時兼顧獲利品質。

聚焦核心市場審慎因應外部環境變化展望後市，凌華將持續以工業運算及邊緣運算為核心，深化醫療、智慧製造、自動化、機器人及交通運輸等產業應用，並依據實際市場及客戶需求推進相關產品與專案。

面對全球總體經濟、原物料價格、供應鏈、匯率及終端需求等不確定因素，公司將維持審慎營運原則，持續提升營運效率及全球服務能力，以穩健因應市場變化。