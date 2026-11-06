宏碁營收／10月11.96億元、年增76% 再創歷史新高

雲端及AI服務商宏碁資訊（6811）公布10月營收達新台幣11.96億元，較去年同期大幅增長近76%，累計前十月合併營收達新台幣109.42億元，較同期成長37%；10月及累計前十月皆創歷史同期新高。

在追求營運成長的同時，宏碁資訊也致力以數位創新賦能健康職場與員工照護。近期不僅榮獲衛生福利部國民健康署「115年績優健康職場-健康智慧創新獎」銅獎，並入選《康健雜誌》CHR健康企業公民獎，展現企業在營運發展與持續深化以人為本的永續治理成果。