瑞銀艾藍迪示警 AI 股估值風險！資料中心投資2028年將降溫

瑞銀（UBS）證券台灣區研究部主管艾藍迪（Randy Abrams）今（6）日指出，全球資料中心投資熱潮不會戛然而止，但高速擴張的階段可能逐步進入尾聲，預期到2028年，資本支出成長將明顯放緩，回歸較可持續的步調。此一趨勢有助於供應鏈恢復健康發展，但對股價已反映高度成長預期的AI設備、光通訊及網通類股而言，估值修正風險不容小覷。

近期美國半導體指數（費半）重挫，加上美國民主黨人士倡議立即暫停全美資料中心建設，以及《2026年禁止人工超級智慧法案》等政策疑慮升溫，引發市場對AI產業投資前景及資本支出能否持續的擔憂。艾藍迪分析，資料中心投資仍將持續，但未來成長速度可能趨緩，部分建置專案也可能因政策、環境規範及地方社區協商而延遲，甚至轉往海外市場。

艾藍迪指出，目前企業營運現金流每年約成長30%至40%，但資本支出成長幅度遠高於此，近期年增率達80%至90%，今年更接近100%，顯示企業投資擴張速度已明顯超越現金流成長。若未來資本支出逐步回歸合理水準，與企業實際營運現金流更加匹配，反而有利於整體產業及供應鏈長期發展。

艾藍迪認為，資料中心投資成長放緩，不代表產業需求消失，即使部分專案延後，整體建置活動仍會持續。若美國部分地區因環境或社區因素限制資料中心開發，投資可能轉向其他海外市場；美國境內的建置則可能集中在德州、俄亥俄州及喬治亞州等特定州。

此外，資料中心用電需求日益受到地方社區關注，企業可能必須提出環境改善措施，並透過協商承諾避免推升當地電價，才能取得相關建置許可。這些要求雖可能拖慢投資進度，但只要企業與地方社區達成共識，專案仍有機會持續推進。

至於AI概念股後市，艾藍迪認為，市場風險將因企業估值而有所不同。部分AI設備、光通訊及網通企業，目前股價已反映相當強勁的成長預期，一旦市場下修AI產業成長預測，或本益比評價倍數收斂，這些高估值個股將面臨較大的修正壓力。

相較之下，部分硬體公司的股價評價已低於過去10至15年的平均水準，許多ODM廠商本益比甚至不到10倍，估值相對具有緩衝空間，受到市場重新評價的衝擊可能較小。

艾藍迪強調，AI產業並非面臨投資全面停滯，而是逐步從高速擴張走向更理性的資本配置。近期股價修正後，若企業投資回歸與現金流相符的成長步調，對供應鏈長期發展未必是壞事；投資人則須留意不同產業環節的估值差異，避免將所有AI概念股視為相同的投資標的。