神祕晶圓大廠擬砸逾30億元挺成大 首創「成功之星」計畫

成功大學半導體學院院長許渭州今日出席第11屆成材產業論壇，透露台灣一家重量級晶圓大廠有意捐資逾30億元，協助成大在成功校區興建「成功之星」跨領域研發大樓，規畫設置高階無塵室，投入半導體材料、設備、先進製程、先進封裝、矽光子及化合物半導體等研究。若計畫順利，預計兩至三年後完工啟用，將成為成大整合跨領域研究及產學合作的重要基地。

許渭州表示，這家企業在台灣半導體產業具有舉足輕重的地位，成大校長先前曾率團拜訪該公司董事長，對方對成大留下深刻印象，也對未來研究方向寄予高度期待，希望成大建立高品質無塵室，投入台灣具有領先地位的高階技術研究。不過，雙方目前尚未正式簽約，因此不便透露企業名稱。

依初步規畫，「成功之星」將位於成大成功校區，整合現有化學系館、數學館及周邊建築基地，拆除後重新興建，總樓地板面積約8,000坪，另規劃約2,000坪停車空間，整體捐建金額可能超過30億元。

對於媒體追問由成大半導體學院與神祕晶圓大廠建置成功之星未來研發方向，許渭州指出，新大樓不只是提供教學及研究空間，更將建立半導體製程、檢測及相關研究中心，聚焦材料、設備、先進製程與先進封裝，並延伸至矽光子、矽基IC設計及二維材料等領域。

此外，化合物半導體也是成大重點布局方向，包括碳化矽、氧化鎵、氮化鎵及磷化銦等材料，研究範圍涵蓋磊晶、製程、封裝到測試。許渭州特別提到，磷化銦是未來矽光子光源的重要材料，成大希望透過跨領域合作，建立更完整的技術研發能力。

許渭州透露，成大今年參與國科會晶創計畫，結合半導體學院、工學院、理學院及電機相關系所，共有10個研究團隊提出計畫並全數獲得支持。他強調，半導體學院整合全校近200名合聘教師，定位不只是單一學院，而是串聯各系所與產業需求的跨領域研發平台。

至於企業是否除捐建大樓外，還將提供長期研發及維運經費，許渭州表示，高階無塵室營運成本相當可觀，光是每年電費就可能超過千萬元。未來除了產學合作計畫，也將與企業洽談設備及無塵室維運支持，但具體金額尚未確定。

這項計畫若順利落實，將使成大從半導體人才培育進一步擴大至高階製程與材料研發，並深化與台灣半導體產業鏈的合作。