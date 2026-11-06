瑞銀創新科技行業 CEO 高峰會今首度在台舉行

瑞銀今日首度在台北舉辦「瑞銀創新科技行業 CEO 高峰會（DTS）」，匯聚國際重量級專家、台灣科技領袖、投資人及創新企業，共同探討引領下一階段成長的科技趨勢與創新。本屆峰會以 「創見未來，成就無限（Shaping the Age of Possibility）」 為主題，探索下一波科技創新。

瑞銀台灣區副董事長陳安（Ken Chen） 表示：「台灣長期以來在全球科技生態系中扮演重要角色。此刻尤其值得關注的是，AI 正以更快的速度、更大的規模推動產業變革，也為各行各業創造新的機會。DTS 首度來到台灣，讓我們能將引領下一波科技發展的人才與創新思維，與客戶所關注的商業及投資議題連結起來。」

呼應「創見未來，成就無限（Shaping the Age of Possibility）」 主題，DTS 聚焦下一波科技創新浪潮，議題涵蓋 AI 基礎建設與運算、工業 AI、醫療科技、矽光子及企業 AI 等領域，結合國際視野與台灣具競爭優勢的科技實力。

峰會匯聚國際重量級專家與台灣科技領袖，包括牛津大學未來工作計劃創始總監Carl Benedikt Frey教授、研華科技創辦人及董事長劉克振，以及來自 HistoSonics、Kneron、光程研創、鴻宇光訊、智百特創及Observe.AI 等創新企業的創辦人及高階主管。首屆 DTS 已吸引超過700位投資人及企業領袖報名參與，並安排客戶專屬會議及多項交流活動。

瑞士銀行台北分行總經理暨瑞銀台灣財富管理聯席主管林燕萍（Sherry Lin）表示：「隨著台灣科技產業與經濟持續發展，客戶的需求也日益多元。DTS 為我們的客戶互動增添新的面向，將科技及產業趨勢與其對企業經營及投資的影響連結起來，同時把瑞銀的全球資源、產業洞察及投資觀點帶給台灣客戶。」

首度在台北舉辦的 DTS 延續 DTS 超過十年的發展經驗，同時聚焦台灣在全球科技生態系中的重要角色，打造更貼近台灣市場的內容與交流平台。DTS 串聯科技、商業與投資，讓客戶深入掌握顛覆性創新如何重塑產業，以及可能帶來的投資影響。

瑞銀台灣財富管理聯席主管賴才琪（Christine Lai）指出：「對企業主及高資產家族而言，今天所面對的議題已不只是如何創造財富。隨著企業與家族持續發展，如何分散風險、保存財富、規劃傳承及培育下一代的重要性也日益提升。我們希望持續貼近客戶不斷演變的需求，結合在地市場經驗與瑞銀的全球視野，協助客戶面對不同人生階段及跨世代的財富管理需求。」

瑞銀自 1988年深耕台灣。首屆 DTS 為瑞銀在台灣既有的客戶經營增添科技與創新的全新面向，進一步串聯台灣客戶、本地科技生態系，以及瑞銀的全球網絡、研究資源與投資觀點。除主題演講及專題討論外，峰會亦安排客戶專屬會議及交流活動，讓與會者有更多機會深入交換意見、拓展交流。