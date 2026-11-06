快訊

查帕卡颱風最快周末生成！未來將大角度轉折 專家曝影響台灣機率

Sony推全新降噪耳機WH-1000XM4C高CP！親民款音質升級 預購再省3千元

蔡阿嘎前員工蘿拉「AB合約」爽賺2236萬 涉背信、洗錢遭起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞銀創新科技行業 CEO 高峰會今首度在台舉行

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
瑞銀今日首度在台北舉辦「瑞銀創新科技行業 CEO 高峰會（DTS）」（圖／任珮云攝）
瑞銀今日首度在台北舉辦「瑞銀創新科技行業 CEO 高峰會（DTS）」（圖／任珮云攝）

瑞銀今日首度在台北舉辦「瑞銀創新科技行業 CEO 高峰會（DTS）」，匯聚國際重量級專家、台灣科技領袖、投資人及創新企業，共同探討引領下一階段成長的科技趨勢與創新。本屆峰會以 「創見未來，成就無限（Shaping the Age of Possibility）」 為主題，探索下一波科技創新。

瑞銀台灣區副董事長陳安（Ken Chen） 表示：「台灣長期以來在全球科技生態系中扮演重要角色。此刻尤其值得關注的是，AI 正以更快的速度、更大的規模推動產業變革，也為各行各業創造新的機會。DTS 首度來到台灣，讓我們能將引領下一波科技發展的人才與創新思維，與客戶所關注的商業及投資議題連結起來。」

呼應「創見未來，成就無限（Shaping the Age of Possibility）」 主題，DTS 聚焦下一波科技創新浪潮，議題涵蓋 AI 基礎建設與運算、工業 AI、醫療科技、矽光子及企業 AI 等領域，結合國際視野與台灣具競爭優勢的科技實力。

峰會匯聚國際重量級專家與台灣科技領袖，包括牛津大學未來工作計劃創始總監Carl Benedikt Frey教授、研華科技創辦人及董事長劉克振，以及來自 HistoSonics、Kneron、光程研創、鴻宇光訊、智百特創及Observe.AI 等創新企業的創辦人及高階主管。首屆 DTS 已吸引超過700位投資人及企業領袖報名參與，並安排客戶專屬會議及多項交流活動。

瑞士銀行台北分行總經理暨瑞銀台灣財富管理聯席主管林燕萍（Sherry Lin）表示：「隨著台灣科技產業與經濟持續發展，客戶的需求也日益多元。DTS 為我們的客戶互動增添新的面向，將科技及產業趨勢與其對企業經營及投資的影響連結起來，同時把瑞銀的全球資源、產業洞察及投資觀點帶給台灣客戶。」

首度在台北舉辦的 DTS 延續 DTS 超過十年的發展經驗，同時聚焦台灣在全球科技生態系中的重要角色，打造更貼近台灣市場的內容與交流平台。DTS 串聯科技、商業與投資，讓客戶深入掌握顛覆性創新如何重塑產業，以及可能帶來的投資影響。

瑞銀台灣財富管理聯席主管賴才琪（Christine Lai）指出：「對企業主及高資產家族而言，今天所面對的議題已不只是如何創造財富。隨著企業與家族持續發展，如何分散風險、保存財富、規劃傳承及培育下一代的重要性也日益提升。我們希望持續貼近客戶不斷演變的需求，結合在地市場經驗與瑞銀的全球視野，協助客戶面對不同人生階段及跨世代的財富管理需求。」

瑞銀自 1988年深耕台灣。首屆 DTS 為瑞銀在台灣既有的客戶經營增添科技與創新的全新面向，進一步串聯台灣客戶、本地科技生態系，以及瑞銀的全球網絡、研究資源與投資觀點。除主題演講及專題討論外，峰會亦安排客戶專屬會議及交流活動，讓與會者有更多機會深入交換意見、拓展交流。

瑞銀 峰會 投資人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大華銀投信台灣周論壇：台美韓正共同打造下一個十年的AI兆元生態系

群益證攜東方匯理資產管理 布局多元投資策略助客戶掌握先機

台灣企業家98%看好景氣 個人理財卻把保本抗通膨擺第一

AI 產業從建設期邁向收成期 009815卡位 MAG7後市可期

相關新聞

矽創財報／前三季 EPS 達19元

IC設計廠矽創（8016）於昨（5）日公布第3季財報，獲利比前一季小減，每股純益為6.7元，前三季每股純益為19元。

南科沙崙園區 拚明年啟動開發

外傳台積電一奈米製程將落腳台南沙崙，相關開發進度備受關注。國科會主委吳誠文昨天在立法院教育及文化委員會表示，南科沙崙園區相關可行性評估及水電資源規畫均已完成，目前正進行第二階段環境影響評估，希望明年中順利完成環評，進入開發程序。

神祕晶圓大廠擬砸逾30億元挺成大 首創「成功之星」計畫

成功大學半導體學院院長許渭州今日出席第11屆成材產業論壇，透露台灣一家重量級晶圓大廠有意捐資逾30億元，協助成大在成功校區興建「成功之星」跨領域研發大樓，規畫設置高階無塵室，投入半導體材料、設備、先進製程、先進封裝、矽光子及化合物半導體等研究。若計畫順利，預計兩至三年後完工啟用，將成為成大整合跨領域研究及產學合作的重要基地。

瑞銀創新科技行業 CEO 高峰會今首度在台舉行

瑞銀今日首度在台北舉辦「瑞銀創新科技行業 CEO 高峰會（DTS）」，匯聚國際重量級專家、台灣科技領袖、投資人及創新企業，共同探討引領下一階段成長的科技趨勢與創新。本屆峰會以 「創見未來，成就無限（Shaping the Age of Possibility）」 為主題，探索下一波科技創新。

鴻海營收猛 創兩個新高…全年有望飆破10兆元大關

鴻海昨（5）日公布10月營收1.30兆元，連兩月創新高，並站穩兆元關卡之上，主要受惠人工智慧（AI）產品拉貨動能持續，以及iPhone等消費智能產品強勁成長帶動，法人預估，全年營收將首度衝破10兆元，改寫新猷。

MacBook Neo傳明年出貨增 鴻海、廣達營運吃補

市場傳出，蘋果（Apple）已經向供應商提出，規劃2027年出貨1,600萬台平價筆電MacBook Neo，約為2026年近800萬台的一倍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。