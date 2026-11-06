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矽創財報／前三季 EPS 達19元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
矽創董事長毛穎文。聯合報系資料照
矽創董事長毛穎文。聯合報系資料照

IC設計廠矽創（8016）於昨（5）日公布第3季財報，獲利比前一季小減，每股純益為6.7元，前三季每股純益為19元。

矽創第3季合併營收為59.22億元，季減5.2％、年增25.6％，累計前三季合併營收為175.03億元，年增27.8％。該公司今年持續推出新產品，並提升在客戶端市場占有率，另外也為反映成本，先前已針對產品報價進行適度調整。

在獲利方面，矽創第3季歸屬母公司業主淨利為7.9億元，季減12.5％、年增102％，每股純益為累計前三季歸屬母公司業主淨利為22.35億元，年增82.1％，每股純益為19元。

矽創 財報 EPS

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