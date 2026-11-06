矽創財報／前三季 EPS 達19元

彭博報導美光因台灣勞資爭議遲遲未解，決定暫停桃園Fab 11E新廠興建工程，原規畫卅億至四十五億美元投資、二○二八年投產的先進ＤＲＡＭ擴產計畫恐受影響。由於台灣是美光全球ＤＲＡＭ重要製造及後段封測重要基地，桃園新廠工程喊停，也讓美光後續在台資本支出與產能布局增添不確定性。

2026-11-06 01:26