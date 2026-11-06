聽新聞
0:00 / 0:00
矽創財報／前三季 EPS 達19元
IC設計廠矽創（8016）於昨（5）日公布第3季財報，獲利比前一季小減，每股純益為6.7元，前三季每股純益為19元。
矽創第3季合併營收為59.22億元，季減5.2％、年增25.6％，累計前三季合併營收為175.03億元，年增27.8％。該公司今年持續推出新產品，並提升在客戶端市場占有率，另外也為反映成本，先前已針對產品報價進行適度調整。
在獲利方面，矽創第3季歸屬母公司業主淨利為7.9億元，季減12.5％、年增102％，每股純益為累計前三季歸屬母公司業主淨利為22.35億元，年增82.1％，每股純益為19元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。