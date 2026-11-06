南科沙崙園區 拚明年啟動開發

外傳台積電一奈米製程將落腳台南沙崙，相關開發進度備受關注。國科會主委吳誠文昨天在立法院教育及文化委員會表示，南科沙崙園區相關可行性評估及水電資源規畫均已完成，目前正進行第二階段環境影響評估，希望明年中順利完成環評，進入開發程序。

吳誠文日前透露，政府正規畫在台南科學園區體系開發大型新園區，為未來一奈米晶圓廠預作準備，相關開發程序預計二○二七年啟動。由於台灣目前以台積電最具先進製程量產能力，外界也將此規畫視為台積電一奈米製程可能落腳台南的重要訊號。

吳誠文昨證實，規畫中的新園區確實位於沙崙，相關可行性評估已完成，也已通過國發會審查，水電資源部分則感謝經濟部協助規畫，目前正進行第二階段環評，希望明年中可以完成二階環評，進到開發程序。

吳誠文指出，台灣在先進製程及半導體製造領先全球，政府必須提前準備產業後續發展用地。目前台中科學園區正建置一點四奈米先進製程基地，下階段一奈米製程所需基地，以台南最有機會快速推動。

針對南科四期環評進度，吳誠文表示，範疇界定已討論得差不多，後續將納入環評委員意見，依照社會對生態保育的要求，兼顧生態維護與產業發展，協助準備一奈米製程基地。

吳誠文說，沙崙新園區並非只為一奈米製程設置，而是希望預先做好準備，未來即使半導體產業發展至一奈米以下，持續朝更先進製程邁進，政府也能提供足夠的發展空間，且新園區不會只有半導體，包含智慧機器人、太空科技、先進醫療及生技等產業，只要符合科學園區相關規範，都歡迎進駐。

至於台積電在台灣擴廠，吳誠文透露，台積電發展量能仍很大，估計未來台灣還要增加十三個廠。