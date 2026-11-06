美光桃園新廠喊停 打亂在台投資布局

彭博報導美光因台灣勞資爭議遲遲未解，決定暫停桃園Fab 11E新廠興建工程，原規畫卅億至四十五億美元投資、二○二八年投產的先進ＤＲＡＭ擴產計畫恐受影響。由於台灣是美光全球ＤＲＡＭ重要製造及後段封測重要基地，桃園新廠工程喊停，也讓美光後續在台資本支出與產能布局增添不確定性。

台灣美光董事長盧東暉上月舉行在台擴建說明會時，才提出美光在台投資總額截至二○二六年年中，美光在台灣的累計投資已達一點六兆元，其中半數的投資規模是在近四年內完成。美光還打算持續加碼，在桃園、苗栗銅鑼、台中及台南四地同步擴建，顯示對台投資極為重視。賴清德總統甚至於今年十月十五日親自出席位於台中市后里區的台灣美光先進封裝測試二廠（AATT2）啟用典禮。

產業界人士指出，由於美光桃園廠肩負先進ＤＲＡＭ前段製造，尤其Fab 11E規畫導入極紫外光（ＥＵＶ）微影設備，並預留未來High-NA EUV升級空間，生產的晶圓再送至台中先進封測廠封裝成各式伺服器或高階電腦所需的ＨＢＭ產品，再交付給電子五哥等組裝廠，這一連串的擴建，牽動美光在台中甚至台南布局，如今突然喊停，恐打亂美光在台灣甚至全球布局。

不過，目前尚無跡象顯示美光已取消投資或決定將桃園產能轉往海外，後續仍得密切關注美光勞資協商能否取得共識，以及Fab 11E何時復工，將成為觀察美光在台布局是否調整的關鍵。