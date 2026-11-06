新聞眼／桃園廠擴建喊停…美光重評全球投資順位

外媒報導記憶體大廠美光科技暫緩在台擴產計畫，表面上，這項投資踩煞車與勞資爭議遲遲未解有關，但在ＡＩ記憶體供不應求、美光全球積極擴產之際，為何偏偏是桃園新廠喊停？背後究竟是勞工爭權益讓這家在台最大投資廠卻步，還是有其他用電、工程條件及全球資本配置等更深層問題，值得進一步觀察。

美光桃園Fab 11位於桃園市龜山區華亞科技園區，原為華亞科ＤＲＡＭ晶圓製造基地，二○一六年美光收購華亞科後，成為美光在台灣重要的前段晶圓製造據點。至於美光台中廠位於中科后里園區，源自美光併購瑞晶等投資布局，目前是美光在台規模最大的製造地，兼具最先進的ＤＲＡＭ晶圓製造、高寬頻記憶體（ＨＢＭ）及先進封裝功能。

兩者在美光全球布局中各有分工。桃園Fab 11E肩負導入ＥＵＶ（極紫外光）微影技術、升級先進ＤＲＡＭ製程的任務；台中則持續擴充ＨＢＭ及先進封裝產能。

美光台灣董事長盧東暉先前透露，桃園基地土地使用已相當緊湊，幾乎沒有擴建餘地。美光經過多年規畫，才在既有基地中間騰出空間興建Fab 11E，並於七月卅日舉行動土典禮。如今才動土僅約三個月，卻傳出暫緩擴產的消息。

美光台灣約有一點五萬名員工，台中工會規模大於桃園工會。雙方今年均曾因分潤制度與薪酬問題和公司交涉，但進度不同。台中工會十月已與資方達成協議，桃園工會則持續要求建立更透明、穩定的獲利分享制度，並主張以現金發放獎金。

因此，扮演美光新世代ＤＲＡＭ製程推進的Fab 11，卡在勞資爭議搞不定，確實為公司未來營運增加不確定因素，而且以桃園工會提出的分潤制度，又成為各分公司矚目焦點，牽動美光全球人事成本與營運穩定性甚深，此時喊停有其考量。

從企業投資決策角度來看，當數十億美元資本支出涉及勞資不確定性，要求政府協助排除投資障礙並不意外；此外，外界可能聯想到的北部供電、用水及土地問題，也必須分別檢視。

更深一層來看，美光正在美國、日本、新加坡及台灣同步擴張產能。當各地投資都需要龐大資本、設備及工程資源，管理階層自然會重新評估不同廠區的投資風險與優先順序。

美光目前強調台灣既有營運正常，並未證實取消Fab 11E投資，日後更須關注的是，勞資協商若遲遲無法取得共識，Fab 11E是否延後二○二八年投產目標，甚至影響後續ＥＵＶ設備採購及全球ＤＲＡＭ產能配置。