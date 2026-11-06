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勞資糾紛 美光暫停建設桃園新廠

聯合報／ 本報記者／連線報導
美光科技台中先進封測二廠上月中旬剛啟用，賴清德總統（左）親自出席，昨傳出因勞資糾紛未解，已動工的美光桃園新廠工程暫緩，此消息引起各界關注。聯合報系資料照
美光科技台中先進封測二廠上月中旬剛啟用，賴清德總統（左）親自出席，昨傳出因勞資糾紛未解，已動工的美光桃園新廠工程暫緩，此消息引起各界關注。聯合報系資料照

彭博昨天報導，美國記憶體大廠美光科技（Micron Technology）已暫停建設桃園新廠Fab 11E，原因是勞資糾紛遲遲未解。消息人士說，美光在桃園的工程幾乎全面停擺，因為美光高層擔憂不確定性日增，包括與當地工會的協議可能被推翻；此外，美光已通知台灣官員及一家供應商，將暫停桃園廠的工程。

勞動部表示，為妥善處理美光桃園廠勞資爭議，桃園市政府勞動局已協助勞資雙方進行兩次協商，勞動部也派員參加、提供協助。勞資雙方已訂於今天進行第三次協商，桃園市府指出，市長張善政曾親自與雙方會面，盼盡速達成共識。

美光科技是台灣最大的外國投資人，累計在台投資超過一點六兆元，台灣也是美光最重要生產基地，美光桃園Fab 11E於七月卅日動工，原預計二○二八年投產。

美光勞資爭議起因於美光桃園、台中工會不滿資方分潤機制不透明，桃園工會十月七日取得合法罷工權後，十月廿二日由十一名工會幹部發動廿四小時警告性罷工。外傳美光台中工會與資方日前達成協議，包含新增季度分潤獎金等，但基層不滿「黑箱」，十一月三日美光桃園工會與籌組中的美光關係企業工會赴中科管理局抗議。

美光桃園工會表示，今天將與公司繼續協商，工會也表達協商善意，提出分潤制度訴求後，並未做出傷害營運的行為，公司極力追求產能擴張，沒有理由暫緩擴廠。而工會訴求的分潤制度三星、ＳＫ海力士等國際大廠都已實施，暫緩建廠的消息傳出，疑為有心人士施壓停止爭議的手段，盼公司提出方案與工會協商，而非向員工施壓，激化勞資衝突對立。

美光昨晚指出，目前在台均正常營運，美光已與台中工會達成協議，該工會代表美光在台灣大部分的員工及生產基地。美光始終重視全台團隊成員，並致力與員工保持開放且具建設性的溝通。美光期待透過桃園市政府安排的後續會議，持續與桃園工會進行協商並達成協議。美光有信心維持營運的持續與穩定，確保客戶不受影響。

經濟部表示，政府理解勞資雙方對獎酬制度看法有差異，但經過協商已取得初步成果，美光也已與台中工會達成協議、調升員工待遇。經濟部將與勞動部、地方政府共同協助雙方持續溝通。

彭博指出，台灣負責美光百分之六十的傳統記憶體晶片生產，若美光在台投資計畫受阻，恐使長期供不應求的記憶體市場雪上加霜，而這次停工也意味美光可能重新評估在台灣的整體製造布局。由於美光是台灣最大的外國投資人，若美光縮減在台投資規模，將對台灣造成重大打擊。

美光 勞資 桃園

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