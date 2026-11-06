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勞資紛擾 美光千億投資生變…經部：持續協調磋商

經濟日報／ 編譯陳律安、記者洪安怡／綜合報導
美國記憶體大廠美光科技傳出暫停桃園新廠Fab 11E興建工程。 法新社
美國記憶體大廠美光科技傳出暫停桃園新廠Fab 11E興建工程。 法新社

美國記憶體大廠美光科技傳出暫停桃園新廠Fab 11E興建工程，進一步說，美光原定2028年投產、投資上看45億美元（約新台幣1,485億元）的台灣擴產計畫恐生變，而此次導火線指向遲未落幕的勞資爭議。

經濟部昨（5）日表示，美光累計在台投資達1.6兆元，是台灣最重要的外商之一，政府將協助勞資持續協商，力挺美光在台長期發展。

彭博引述知情人士報導，美光桃園新廠工程已幾乎全面停擺，公司高層擔憂勞資協議可能遭推翻，造成後續投資不確定性升高，並已向台灣官員及一家供應商告知暫停工程的決定。

據了解，美光原為Fab 11E編列30億至45億美元預算，包括採購艾司摩爾（ASML）設備，規劃生產DRAM及高頻寬記憶體（HBM）。目前工地僅剩少量維護安全所需工程，待相關作業完成後，將進一步停工。由於新廠原訂2028年投產，若停工持續，恐影響新增產能開出時程。

這起事件關鍵在於勞資雙方對獎酬制度認知分歧。隨AI基礎建設帶動記憶體需求及美光獲利攀升，台灣員工要求提高薪資及分享營運成果。美光10月21日已與台中工會達成協議，包括調升待遇、提高勞退提撥及輪班津貼，但桃園工會協商仍未取得共識，爭議延燒至擴廠計畫。

經濟部指出，政府理解勞資雙方對獎酬制度看法不同，對台中廠協議已有初步成果表示肯定，也支持依法達成的協議。經濟部將會同勞動部及地方政府，協助企業與工會繼續溝通，兼顧員工權益及企業永續經營。勞動部並表示，桃園廠勞資雙方將於6日進行第三次協商，將持續派員協助。

美光則發表聲明強調，台灣在全球製造布局扮演重要角色，目前營運一切正常，有信心維持供貨與客戶服務，但未直接回應桃園新廠是否停工，也未說明後續工程時程。

美光在台聘僱約1.5萬人，台灣更承擔該公司約六成傳統記憶體晶片產量，是其與三星、SK海力士競爭的重要基地。全球記憶體供需原已偏緊，桃園新廠若延後投產，將增加未來供給不確定性；不過，現階段並無既有產線停產消息，短期供貨與長期擴產受阻應分開看待。

經濟部重申，政府將持續提供必要協助，支持美光投資台灣；至於個別廠房工程及後續規劃，仍以美光正式對外說明為準。市場也將關注後續勞資協商結果，能否讓桃園新廠投資計畫重回正軌。

美光 勞資 經濟部

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