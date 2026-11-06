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研華CEO 張家豪將接任

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦龍頭研華（2395）啟動世代交替，昨（5）日宣布經營團隊傳承規劃，創辦人劉克振將自2027年1月1日起轉任專職董事長，執行長一職由現任嵌入式事業群總經理張家豪接任。

未來研華將進一步明確董事長與執行長的經營分工，由董事長主責治理、長期發展與新事業投資，CEO執行長則偕同 COO營運長及CFO財務長統籌集團營運、事業整合、資源配置與年度經營目標。同時透過WWBO（Worldwide Business Operations）全球營運協作架構，強化跨事業群與全球區域間的協同運作及決策效率，建立兼顧長期策略布局與營運執行力的經營模式。

傳承CEO之後，劉克振將繼續擔任董事長一職，專注在治理、長期發展與新事業投資等議題。

新任執行長張家豪於2007年加入研華，帶領嵌入式事業群推動邊緣運算、Edge AI及全球產業生態系合作。

接任後將統籌研華整體經營，首要任務包括深化跨事業群協作、整合各事業群技術與全球通路資源，以及制定與推動綜合營運目標，加速「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」解決方案的商業化及規模化發展。

研華 張家豪 劉克振

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