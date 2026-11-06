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聯電10月營收 寫下次高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

成熟與特殊製程需求暢旺，晶圓代工業者聯電（2303）昨（5）日公告今年10月營收251.97億元，月減0.6%、年增18.33%，創歷年單月次高，僅次於9月的253.5億元。展望後市，聯電看好第4季需求延續，明年在代工價格及產品組合改善之下，平均售價可望年增一成，增添營運動能。

聯電今年前十月累計營收2,292.07億元，年增16.33%。展望本季，公司先前預估，晶圓出貨量季增1%至3%，產能利用率約91%至93%，平均售價持穩，毛利率與第3季相當，維持約34%水準。

聯電執行長王石於法說會上指出，現階段觀察到高階智慧手機與工業需求強勁，車用市場健康復甦，抵銷電腦市場疲弱，不過多項製程接近滿載，出貨量成長空間逐漸受限，後續成長將更仰賴價格與產品價值提升，8吋、12吋代工報價均有改善空間。

營收 晶圓代工 聯電

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