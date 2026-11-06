聯電10月營收 寫下次高

彭博昨天報導，美國記憶體大廠美光科技（Micron Technology）已暫停建設桃園新廠Fab 11E，原因是勞資糾紛遲遲未解。消息人士說，美光在桃園的工程幾乎全面停擺，因為美光高層擔憂不確定性日增，包括與當地工會的協議可能被推翻；此外，美光已通知台灣官員及一家供應商，將暫停桃園廠的工程。

2026-11-06 00:00