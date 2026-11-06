旺宏：景氣熱 投資愈須審慎…外資撤離反映地緣政治不確定性

近期台股重挫、外資撤出，旺宏（2337）董事長吳敏求認為，除了美國政局外，也可能反映市場提前因應2027年地緣政治的不確定性，降低亞洲曝險，他點出，即使台灣企業業績持續創高，仍須關注資金配置變化；若相關風險未發生，資金未來仍可能回流。

吳敏求出席成電論壇受訪，釋出上述看法。他強調，「整體記憶體仍供不應求」，但景氣愈熱，投資愈須審慎。旺宏現階段沒有興建新廠規劃，將優先填滿既有工廠產能，同時保留資金開發新產品，待開發成果與市場需求更明確後，再決定下一步布局。

旺宏董座吳敏求談話重點

吳敏求指出，記憶體產業前一波供過於求，價格一路下跌，部分業者退出市場，如今需求突然大幅增加，供給跟不上，形成嚴重缺貨，他直言，「只要在前一波段裡面活下來了，這次你不管做什麼都賺」，從DDR5、DDR4到DDR3都有獲利機會。

他分析，DRAM是系統不可或缺的零組件，系統廠若缺少記憶體，便無法完成整套系統，因而有非買不可的需求，不過，即使看好缺貨延續至2030年，新增產能與全球經濟變化仍會牽動供需，業者不能忽略景氣循環。

吳敏求提醒，若未來AI出現泡沫、客戶不再採購，這段期間大幅增加的產能將面臨衝擊，如何拿捏本波景氣的投資規模，是經營重要課題，旺宏將先運用既有廠房空間，並持續投入新產品，若開發順利，可提高對市場的掌握度，再進一步調整策略。

他強調，投資前要先想清楚產品未來賣到哪裡、能否找到適合的市場，即使景氣下滑，也要維持競爭力，避免陷入削價競爭，因此，旺宏會在有限資源下，優先供應對公司長期發展有幫助的客戶，不會單純靠大筆資金投入擴張。