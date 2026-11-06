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日月光大手筆擴產 AI晶片接單增添動能

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

AI與高效能運算（HPC）需求強勁，全球封測龍頭日月光投控（3711）加速擴充先進封測版圖，旗下日月光半導體規劃投資1,237億元，在高雄、台南增設智慧化產線，為承接新一波AI晶片訂單增添動能。

此次投資涵蓋楠梓科技園區、南科高雄園區及台南園區等廠區，將導入AI、大數據分析，整合自動化設備與微系統封裝技術，提升生產效率及良率，並透過太陽能發電設備等措施推動綠色製造，擴產與工廠數位轉型同步推進。

日月光投控近期持續加碼投資，財務長董宏思於日前法說會上宣布，今年資本支出由105億美元上調至115億美元，新增預算約一半投入廠房設施、一半購置設備，其中設備投資六成用於先進封測專案，積極補足供給缺口。

產能建置方面，集團全台有22座廠房專案推進，超過半數預計今、明年陸續開出產能，也持續尋找合適既有廠房，縮短擴產時程。隨客戶需求及產能建置進度優於預期，今年先進封測（LEAP）營收目標已由37億美元上修至逾40億美元，明年力拚倍增。

技術布局同步朝全製程封裝、共同封裝光學（CPO）及面板級封裝延伸，董宏思預期，全製程業務今年營收約3億美元，明年可突破10億美元；CPO明年相關營收則可超過5億美元，成為先進封測新動能。

日月光另已開發310毫米面板級封裝自動化產線，預計2027年上半年投產，支援FOCoS與FOCoS-Bridge平台。

晶片 日月光投控 封測

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