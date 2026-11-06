大立光10月營收微增 攀一年高點

大立光（3008）昨（5）日公布10月營收58.46億元，月成長1%，年減7%，為近一年來高點；大立光表示，由於市場需求下滑，11月出貨動能將較10月下滑。

大立光累計今年前十月合併營收507.05億元，年成長1%。大立光昨天股價下滑9.68%，收4,525元，外資法人反手買超，投信及自營商站在賣方。儘管大立光預期11月出貨動能將下滑，大立光董事長林恩平日前表示，本季產能稼動率仍處於滿載。

大立光為全球手機鏡頭龍頭，通吃蘋果及非蘋陣營，儘管蘋果在9月推出iPhone 18系列新機，加上首度推出折疊新機iPhone Duo，大立光為鏡頭主力供應商，營運添新柴火，惟蘋果近期釋出史上最強財報，但新任執行長特納斯對本季的毛利率展望偏保守，主因來自記憶體漲勢猛烈，並直言對手機產業是「空前災難」，未來可能侵蝕蘋果毛利率表現。

法人指出，即便蘋果預期整個財年營收將創高，但特納斯示警記憶體缺貨大漲價空壓縮公司毛利與出貨，台灣蘋果供應鏈與蘋果硬體銷售高度連動，若本季iPhone、MacBook、iPad等出貨因零組件長短料問題，牽動大立光等供應鏈後市。