MacBook Neo傳明年出貨增 鴻海、廣達營運吃補

外媒報導記憶體大廠美光科技暫緩在台擴產計畫，表面上，這項投資踩煞車與勞資爭議遲遲未解有關，但在ＡＩ記憶體供不應求、美光全球積極擴產之際，為何偏偏是桃園新廠喊停？背後究竟是勞工爭權益讓這家在台最大投資廠卻步，還是有其他用電、工程條件及全球資本配置等更深層問題，值得進一步觀察。

2026-11-06 01:18