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MacBook Neo傳明年出貨增 鴻海、廣達營運吃補
市場傳出，蘋果（Apple）已經向供應商提出，規劃2027年出貨1,600萬台平價筆電MacBook Neo，約為2026年近800萬台的一倍。
法人看好，蘋果筆電主力供應商鴻海（2317）與廣達明年第1季筆電出貨表現可望淡季不淡。
彭博Mark Gurman先前已報導，第二代MacBook Neo規劃2027年初推出。據傳後繼機將改用A19 Pro晶片與12GB記憶體，優於現行機種的A18 Pro與8GB。
此外，DRAM缺貨推升競爭對手筆電價格，也被視為有利這款平價MacBook Neo的銷售。
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