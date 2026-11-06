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日月光砸1,237億擴產 衝刺高階封測產能

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
半導體封測大廠日月光半導體規劃投資1,237億元，在楠梓、南科等廠區擴充高階封裝測試產能。 聯合報系資料照
半導體封測大廠日月光半導體規劃投資1,237億元，在楠梓、南科等廠區擴充高階封裝測試產能。 聯合報系資料照

千億級投資案再現，經濟部投資台灣事務所昨（5）日通過三家企業投資案，其中，半導體封測大廠日月光半導體（3711）規劃投資1,237億元，在楠梓、南科等廠區擴充高階封裝測試產能，並增聘3,553名本國員工，是此次最大投資案。

經濟部指出，此次通過的三家企業，分別為日月光半導體、台灣圓益石英及同興實業，投資領域涵蓋半導體封測、關鍵材料及冷鏈物流，三家合計投資台灣約1,268億元，投資地點分布在中、南部。

經濟部最新通過投資案
經濟部最新通過投資案

日月光半導體是全球半導體封裝測試龍頭，因應AI及HPC應用快速發展，規劃投資1,237億元，在楠梓科技園區、南科高雄園區及台南園區等廠區，增設智慧化產線，擴充高階封裝測試產能。

投資台灣事務所指出，日月光此次投資將導入AI與大數據分析技術，整合自動化設備、異質性機台及微系統封裝技術，推動工廠智慧化與數位轉型，藉此優化生產流程、提升生產效率及產品良率。

日月光也將同步推動淨零碳排計畫，透過設置太陽能發電設備等措施，落實綠色製造，並持續提升高階封裝技術及量產能力，鞏固台灣在全球半導體供應鏈的關鍵地位。

此外，台灣圓益石英為半導體石英耗材製造商圓益集團旗下子公司，主要生產半導體前段製程所需的超高純度石英器皿、擴散管及清洗組件，並提供加工與維修服務。

為突破現有產能飽和瓶頸，圓益石英規劃投資約23.4億元，於苗栗縣銅鑼區擴建廠房、設置智慧化產線，預計新增176個本國就業機會。新廠將導入高階機器手臂、供應鏈管理系統及全製程數位履歷，同時建置智慧能源監控系統，以提升生產效率並降低碳排放。

投資台灣事務所表示，圓益石英這項投資有助提升半導體關鍵材料在地化生產能力，同時提升供應鏈韌性。

同興實業深耕烘焙與餐飲原料市場近80年，此次規劃投資約8.3億元，於嘉義中埔產業園區興建智慧化冷鏈倉儲中心，預計新增20個本國就業機會。

投資台灣事務所統計指出，截至目前，「投資台灣三大方案」已吸引1,840家企業投資，累計金額逼近3兆元大關，預估創造17.4萬個本國就業機會，後續仍有九家廠商排隊待審。

日月光 封測 楠梓

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