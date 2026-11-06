鴻海營收猛 創兩個新高…全年有望飆破10兆元大關

鴻海（2317）昨（5）日公布10月營收1.30兆元，連兩月創新高，並站穩兆元關卡之上，主要受惠人工智慧（AI）產品拉貨動能持續，以及iPhone等消費智能產品強勁成長帶動，法人預估，全年營收將首度衝破10兆元，改寫新猷。

鴻海10月營收1.30兆元，月增12.66%，年增45.73%；累計今年前十月營收8.97兆元，為同期新高，年增40.40%。鴻海昨天股價收235元，下滑5元，外資連兩日賣超，投信法人連八買。

展望本季，鴻海表示，AI營運將繼續成長，且資通訊（ICT）產品仍在傳統旺季期間，可望帶動整體營運表現符合預期，但仍需持續關注多變的全球政經局勢影響。

鴻海將在11月12日舉行法說會，除公布第3季財報，也將釋出2027年最新展望。近期AI股跌跌不休，鴻海身為全球AI伺服器龍頭，對AI未來展望視為市場指標風向球，同時，民主黨贏得美國期中選舉之後，該公司美國布局後勢發展，都將成為外界關注焦點。

鴻海10月營收月增12.66%。其中，「消費智能產品類別」與上月相比呈強勁成長，主要受惠拉貨動能與出貨價格（ASP）提高兩大因素。「電腦終端產品類別」與「元件及其他產品類別」呈現顯著成長，主要來自新產品拉貨動能。

至於10月的「雲端網路產品類別」則略為衰退，雖然AI拉貨需求持續，但是部分客戶交易模式改採寄售（Consignment）交易模式，加上物料緊俏、以及處於新機種量產階段影響，導致本類別月對月略為衰退。

鴻海10月營收年增45.73%。其中，「雲端網路產品類別」、「消費智能產品類別」、「元件及其他產品類別」與「電腦終端產品類別」與去年同期相比，皆呈現強勁成長。

除了AI產品拉貨動能強勁，「消費智能產品類別」及「電腦終端產品類別」均受惠於拉貨動能及出貨價格提高帶動。