傳美光暫停桃園擴廠計畫 美光桃園工會：六日勞資協商會議不變

美光在台發展近日因基層員工爭取分潤備受矚目，坊間傳聞公司暫停在桃園擴廠與勞資糾紛未解有關；美光桃園工會表示，消息並非是美光公司正式公告的資訊，還需要進一步瞭解確認。

美光公司6日將與桃園工會繼續進行協商，桃園工會也都仍對公司表達善意、願意繼續協商的態度。從工會提出分潤制度的訴求以來，都沒有做出任何傷害公司營運的行為，目前公司仍極力追求產能擴張，在經濟理性的考量下沒有理由因此而暫緩擴廠。

美光工會所訴求的分潤制度是三星、SK海力士等國際大廠都已實施的制度，可見分潤給員工並不妨礙公司順應AI發展進行擴廠。這時候有這種非官方負面消息透露，工會認為很可能是有心人士施壓工會停止爭議的手段。

桃園工會仍希望美光公司好好提出方案坐下來與工會協商，而不是用其他方式來向員工施壓、激化勞資衝突對立。

桃園市勞動局表示，持續協助美光晶圓公司及美光晶圓工會勞資雙方溝通協商，並於10月21日及27日召開2次協商會議，協助雙方就獎金計算基準、資訊透明度及工會相關訴求進行討論，惟目前仍存有歧見，預計於11月6日召開第三次協商會議。

勞動局也說，市府將持續秉持公正、中立立場，提供協商平台，協助釐清爭議、促進理性對話，依法保障工會團結權、協商權及爭議權，同時兼顧企業正常營運與員工權益，積極促成勞資雙方凝聚共識，尋求雙贏解決方案。