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FCC監管通過新制 耕興積極擴張新廠

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
耕興董事長特助暨代理發言人周煒哲。聯合報系資料照
耕興董事長特助暨代理發言人周煒哲。聯合報系資料照

高階檢測領導廠商耕興（6146）4日董事會通過今年第三季財報，受惠於AI筆電、北美企業級商用AP檢測等業務躍進，單季每股純益(EPS)3.07元，年增21.34%。今年第3季高階檢測訂單需求大幅提升產出時數，加上美國聯邦通信委員會（FCC）10月29日投票通過Non-MRA國家地區監管新制，耕興在台檢測業務將迎來大量轉單。

耕興表示，FCC於10/29投票通過的Non-MRA國家地區實驗室監管新制確定強制執行，將帶動原當地執行之FCC案件大量訂單轉單效應。訂單來源主要來自北美一線大廠，其次是大陸品牌廠及ODM廠的客戶群。因應龐大檢測商機，公司決定加速在台擴建新廠計畫。新廠將導入支援5G-A、pre-6G、NR-NTN與Wi-Fi 8檢測設備，鎖定高階路由器、高階手機、AI筆電、AI眼鏡等實體AI終端裝置檢測需求。

耕興第一期預計於年底前逐步投產，第二期擴產也積極規畫中，預計增加10%~20%測試產能。2027年將透過大陸子公司浩興之在地服務，接收大量當地客戶的報價與接單，進行美規預測試項目，同時無縫接軌將樣品快速轉往MRA地區的耕興合規場地，執行高效FCC法規檢測認證作業，有效協助Non-MRA地區客戶縮短終端產品至美國上市前的驗證時程。

耕興指出，歐盟《網路韌性法案》（CRA）將於2027年底全面實施，強制所有有線與無線聯網產品符合資安規範。因應國際大廠提前一年導入新規，耕興憑藉在行動通訊與高階網通客戶群高佔比優勢，優先與品牌大廠及代工廠展開首波CRA軟體設計輔導對接。公司將CRA前期設計輔導與後端資安檢測納入一站式服務，並推出24小時AI自動化Q&A平台，加速客戶設計導入。

耕興董事會通過第三季歸屬於母公司稅後淨利3.13億元，合併毛利率47％，EPS 3.07元，年增21.34％；累計前三季歸屬於母公司稅後淨利稅後淨利11.57億元，EPS 9.12元，年增15.15％，ROE 達23.41%。

耕興今日同步公告2026年10月合併營收為新台幣4.12億元，較去年同期增加9.38％；累計2026年1至10月合併營收為新台幣40.94億元，較去年同期增加9.64％。

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