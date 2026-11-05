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美光桃園11E廠擴建工程喊停 經濟部回應了

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
美光桃園11E廠擴建工程喊停， 經濟部今晚做出回應。聯合報系資料照
美光桃園11E廠擴建工程喊停， 經濟部今晚做出回應。聯合報系資料照

針對外媒報導美光公司可能暫停桃園F11E廠工程經濟部今天回應如下：

1. 美光長期深耕台灣，累計投資已達新台幣1.6兆元，在台聘僱約1.5萬名員工，是台灣最重要的外商之一，也是AI世代重要的產業合作夥伴。政府向來積極協助美光在台投資，未來也將持續提供必要協助，支持在台長期發展、持續投資台灣。個別廠房工程及後續規劃，以公司對外說明為準。

2. 政府理解勞資雙方對獎酬制度的看法有所差異，但經過協商已取得初步成果，美光也已與台中工會達成協議、調升員工待遇。政府支持企業與工會間依法達成的協議，經濟部將與勞動部及地方政府共同協助雙方持續溝通，兼顧員工權益及企業永續經營，共創雙贏。

美光則表示，台灣在美光全球營運布局中扮演重要角色，目前在台均正常營運。美光已與台中工會達成協議，該工會代表美光在台灣大部分的員工及生產基地。

美光始終重視全台團隊成員，並致力與員工保持開放且具建設性的溝通。也持續與地方各界就多項議題保持密切合作，包括共同維持台灣作為全球創新與長期投資重要據點的競爭力。美光期待透過桃園市政府安排的後續會議，持續與桃園工會進行協商並達成協議。同時，美光有信心維持營運的持續與穩定，確保客戶需求不受影響。

美光 經濟部 工程

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