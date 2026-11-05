快訊

跌跌不休！這檔再爆2,218萬元違約交割 7券商申報

足球／C羅正式宣布退出葡萄牙國家隊 親發影片：該交還7號球衣了

台股殺千點還沒跌完？富邦投顧總座：融資斷頭賣壓將至「4萬點成關鍵」

聽新聞
0:00 / 0:00

雷虎台銀「無人機組」共同供應契約 六大品項全數得標總金額10.48億元

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
雷虎科技在2026台灣海洋科技暨無人載具展中，展出台銀共同供應契約標案之重點無人機產品、最新飛行眼鏡（Gogglle）及遙控器等。圖／雷虎科技提供
雷虎科技在2026台灣海洋科技暨無人載具展中，展出台銀共同供應契約標案之重點無人機產品、最新飛行眼鏡（Gogglle）及遙控器等。圖／雷虎科技提供

無人系統大廠雷虎科技（8033）5日宣布，取得台灣銀行採購部代內政部辦理之「無人機組」共同供應契約決標，本案預算金額與總決標金額均為10億4,810萬餘元，預計明年起陸續接單出貨。

雷虎表示，後續將依契約提供各機關設備供貨、教育訓練及保固維修服務，並以此次全品項得標為基礎，持續爭取中央及地方政府、國防及關鍵基礎設施相關無人系統標案。

本案採最有利標評選，雷虎在訓練、空拍、初階巡檢、高階巡檢、遠距監視及運輸等六大品項全數得標，為15家投標、10家得標廠商中，唯一六品項全數入選者。

雷虎科技總經理蘇聖傑指出，10家得標廠商中，雷虎取得6個品項，次多者為3個品項，另有7家各取得1個品項。其中「高階巡檢用無人機組」僅2家得標，雷虎為其中之一。

共同供應契約的決標金額，為各機關可訂購的上限，由同品項得標廠商共同供應，實際訂購數量與金額依各機關下單情形而定。

蘇聖傑表示，雷虎科技具備40餘年精密製造經驗，已轉型為國防級無人系統製造商，產品線涵蓋空中、水面無人載具，飛控、地面導控站等核心系統均自主研發。

其中，雷虎科技於2024年成為亞洲首家取得美國國防部Blue UAS認證的企業，關鍵零組件採美國及盟國供應來源，符合政府推動的非紅供應鏈要求。

另外，雷虎科技旗下OVERKILL FPV無人機，取得美國國防部無人機主宰計畫（Drone Dominance Program）Gauntlet I資格，已完成第一階段1,520台無人機出貨。

在國內合作方面，雷虎科技已與國家中山科學研究院簽署合作備忘錄，並完成CS-80微型渦輪噴射引擎技術授權簽約，在台灣進行組裝與生產。

在產能方面，嘉義大埔美工業區約7,000坪廠房及自有鋁船廠均在興建中，屬擴大投資。蘇聖傑強調，此次六品項全數得標，顯示公司產品線可同時涵蓋入門訓練至高階任務的不同等級需求。

台銀 契約 無人機 雷虎科技

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

搶攻AI商機 日月光豪砸1,237億擴充產能

公路局砸1170萬增156架無人機揪巡檢搖量 明年擴大AI影像辨識

「泰國板金王」經寶有望打入波音供應鏈！董座：噴漆組裝等製程認證中

永豐銀證實遭駭導致異常 董座18:00召開記者會

相關新聞

雷虎台銀「無人機組」共同供應契約 六大品項全數得標總金額10.48億元

無人系統大廠雷虎科技（8033）5日宣布，取得台灣銀行採購部代內政部辦理之「無人機組」共同供應契約決標，本案預算金額與總決標金額均為10億4,810萬餘元，預計明年起陸續接單出貨。

賣設備是為了養客戶！汎銓搶進矽光子 柳紀綸親揭背後盤算

「未來的十年，汎銓將從材料往前延伸至設備銷售、國際合作，甚至會開始做『技術授權』。我們會依照這些多元商業模式，擴展全球 12 個營運據點與多國市場的發展。」汎銓（6830）董事長柳紀綸5日在MSS HG矽光子分析設備實測大會上宣布。

宏碁任命薄占平擔任營運長、徐瑞慶任技術長

宏碁（2353）董事會今5日召開董事會通過重要人事案，因應公司整體營運及未來發展布局，董事長陳俊聖所兼任的營運長職務交棒予新任營運長，並通過技術長人事任命。營運長委由薄占平先生擔任，負責電腦產品事業之全球營運管理；技術長委由徐瑞慶先生擔任，負責全球技術研發策略、技術平台整合及創新發展，直接對董事長暨執總裁陳俊聖負責，此人事案即日生效。

大華銀投信台灣周論壇：台美韓正共同打造下一個十年的AI兆元生態系

AI浪潮席捲全球，當市場仍熱議AI是否出現泡沫之際，產業發展已悄悄進入全新階段。大華銀投信11月5日參與台灣證券交易所「2026台灣周」系列活動，舉辦「席捲全球的AI兆元浪潮：台美韓黃金三角投資新契機」論壇，邀請總體經濟學家吳嘉隆、韓華證券分析師林慧允，以及大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠，從全球總經、半導體產業及AI供應鏈等面向，剖析下一波投資主旋律。

汎銓MSS HG實機實測亮相 攜手三大國際夥伴共推矽光子商業化

AI晶片研發分析平台汎銓（6830）今日舉辦自主研發矽光子分析設備「MSS HG」實機實測發表會，邀請25組客戶參與，現場展示光損、漏光定位及整合量測能力。Anritsu(安立知)、旺矽(MPI)及FormFactor(福達電子)三大國際知名合作夥伴亦分別由總裁、事業群總經理或董事長率領主管團隊出席，展現汎銓在矽光子設備研發、國際合作及商業化布局上的最新進展。

搶攻AI商機 日月光豪砸1,237億擴充產能

AI及高效能運算（HPC）需求持續擴張，帶動半導體業者加碼投資台灣。經濟部投資台灣事務所5日再通過三家企業投資案，其中，半導體封測大廠日月光半導體規劃投資1,237億元，擴充高階封裝測試產能，並增聘3,553名本國員工，成為本次最大投資案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。