雷虎台銀「無人機組」共同供應契約 六大品項全數得標總金額10.48億元

無人系統大廠雷虎科技（8033）5日宣布，取得台灣銀行採購部代內政部辦理之「無人機組」共同供應契約決標，本案預算金額與總決標金額均為10億4,810萬餘元，預計明年起陸續接單出貨。

雷虎表示，後續將依契約提供各機關設備供貨、教育訓練及保固維修服務，並以此次全品項得標為基礎，持續爭取中央及地方政府、國防及關鍵基礎設施相關無人系統標案。

本案採最有利標評選，雷虎在訓練、空拍、初階巡檢、高階巡檢、遠距監視及運輸等六大品項全數得標，為15家投標、10家得標廠商中，唯一六品項全數入選者。

雷虎科技總經理蘇聖傑指出，10家得標廠商中，雷虎取得6個品項，次多者為3個品項，另有7家各取得1個品項。其中「高階巡檢用無人機組」僅2家得標，雷虎為其中之一。

共同供應契約的決標金額，為各機關可訂購的上限，由同品項得標廠商共同供應，實際訂購數量與金額依各機關下單情形而定。

蘇聖傑表示，雷虎科技具備40餘年精密製造經驗，已轉型為國防級無人系統製造商，產品線涵蓋空中、水面無人載具，飛控、地面導控站等核心系統均自主研發。

其中，雷虎科技於2024年成為亞洲首家取得美國國防部Blue UAS認證的企業，關鍵零組件採美國及盟國供應來源，符合政府推動的非紅供應鏈要求。

另外，雷虎科技旗下OVERKILL FPV無人機，取得美國國防部無人機主宰計畫（Drone Dominance Program）Gauntlet I資格，已完成第一階段1,520台無人機出貨。

在國內合作方面，雷虎科技已與國家中山科學研究院簽署合作備忘錄，並完成CS-80微型渦輪噴射引擎技術授權簽約，在台灣進行組裝與生產。

在產能方面，嘉義大埔美工業區約7,000坪廠房及自有鋁船廠均在興建中，屬擴大投資。蘇聖傑強調，此次六品項全數得標，顯示公司產品線可同時涵蓋入門訓練至高階任務的不同等級需求。