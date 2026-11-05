賣設備是為了養客戶！汎銓搶進矽光子 柳紀綸親揭背後盤算

「未來的十年，汎銓將從材料往前延伸至設備銷售、國際合作，甚至會開始做『技術授權』。我們會依照這些多元商業模式，擴展全球 12 個營運據點與多國市場的發展。」汎銓（6830）董事長柳紀綸5日在MSS HG矽光子分析設備實測大會上宣布。

矽光子技術今年起飛，半導體檢測商汎銓科技早已提前布局搶進此戰場，柳紀綸指出，「為了做法的創新，我們選擇要打出一條路，自己驅動設備開發。今日大家看到的這座設備，集合了我們7年來所有半導體廠實際的需求」。汎銓從過去故障檢測及材料分析再跨入設備銷售及IP授權。

法人預估，2027年相關設備銷售業務營收上看15億元，營收占比30%，而對起家的故障檢測及材料分析業務也有25%成長性。

汎銓跨入設備檢測，今年遭遇強力挑戰，包括同業也跨入，為此汎銓也提告維權，柳紀綸指出，未來汎銓也會將光損偵測技術授權國外廠商推出設備，屆時該客戶將是全球第一家合法授權汎銓專利的業者，他透露目前已有兩家洽談中。

汎銓MSS HG設備可以共用12吋跟8吋晶圓，特製寬體載盤，可靈活對應裸晶片（Die）、中段封裝到 CPO（共封裝光學） 等各類小尺寸模組的故障分析與檢測，隨CPO技術加速導入業界，研發到量產都需要矽光子檢測機台，5日吸引包括晶圓廠龍頭、電子五哥等大廠都派員出席瞭解。

汎銓預估年底出貨3台，2027年底前預估出貨10～20台，該自研矽光子漏光的檢測設備MSS HG售價7,000多萬元，並橫向搭配點電磁及電學檢測大廠安立知（Anristsu）設備，2027年首季還將攜手旺矽、福達電子（FormFactor）2伙伴搶進矽光子量產線檢測商機。

對於法人質疑，若汎銓本來是收客戶送來的晶片做材料分析或故障檢測，現在把機台賣進客戶手裡，會不會自斷生路？對此柳紀綸指出，純分析服務（MA/FA）」跨足「賣設備」不僅不會造成自家業務的互相抵觸，反而是一場精密的盤算，「真正該感到緊張的是競爭同業！」他說。

矽光子（PIC）客戶來到汎銓，除了尋找故障點（Debug）外，更有大量的需求是在「量參數」，隨著矽光子客戶爆發，如果汎銓「堅持不賣設備」、全靠廠內代工分析，公司將被迫建置多達上百台的檢測機台，還得採購現在策略伙伴賣出的設備，動輒數十億元。

但晶片廠開片與測參數的需求往往隨研發周期起伏，他自嘲是有一搭沒一搭，自行備置龐大設備會面臨極高資本支出風險，他指出，若汎銓吃不下來，這些訂單會外溢到其他同業手裡。

若把設備賣給客戶放去對方實驗室，客戶自己進行日常、繁瑣的參數測量與初步 Debug，汎銓不僅能收取高毛利的設備銷售收益，還能騰出廠內的服務產能去吸引與對接更多新進的矽光子客戶。

柳紀綸親自示範整個檢測設備的運作，並能支援搭配客戶8吋晶圓。記者王郁倫／攝影