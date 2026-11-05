AI 帶旺玻纖產業 前八月產值238億元、全年拚新高

AI商機帶動台灣玻纖產業迎來成長高峰。經濟部最新統計，今年前八月我國玻纖產業產值達238億元，年增36%，其中玻纖布受惠AI伺服器及高階載板需求，產值大增49.7%，成為主要成長動能。經濟部指出，今年全年玻纖產業產值可望超越2018年的313億元，寫下歷史新高。

經濟部分析，我國玻纖產業主要涵蓋玻璃纖維及玻璃纖維梭織布（簡稱玻纖布）兩大類產品。其中，玻璃纖維除可用於織製玻纖布，也應用於建材、汽車零組件等複合材料；玻纖布則是銅箔基板的關鍵材料，位居印刷電路板（PCB）產業鏈上游。

近年受惠AI及高效能運算需求快速擴張，國內廠商成功切入AI伺服器供應鏈，帶動玻纖產業擺脫2022年及2023年全球電子產業庫存調整的衝擊，自2024年起連續兩年維持雙位數成長，今年成長力道進一步擴大。

其中，玻纖布成為這波產業成長的最大亮點。經濟部指出，受惠高階載板對低介電（Low-DK）規格材料需求增加，今年前八月玻纖布產值年增49.7%，占整體玻纖產業產值比重，也從2021年的52%，提高至今年前八月近七成，成為推升產值的主要動力。

隨國內AI供應鏈需求升溫，玻纖產業銷售結構也出現轉變。過去我國玻纖產業以外銷為主，直接外銷占比長期維持六成左右，但近年國內高階銅箔基板等電子材料需求擴增，帶動內銷比重從2021年的38.5%，攀升至今年前八月44.1%，增加5.6個百分點。

進一步觀察，玻纖布內銷占比從2021年的29.3%升至35.2%；玻璃纖維內銷占比則由47.2%升至63.6%。經濟部說明，玻璃纖維內銷占比提高，主要是廠商將產能轉向高階規格產品，排擠傳統規格產能，使外銷量減少所致。

出口方面，經濟部統計，2025年我國玻纖產業出口值達5.2億美元，年增25.2%；今年前九月出口值達4.9億美元，年增26.6%。其中，對日本出口年增76.5%，南韓則受惠高頻寬記憶體（HBM）及高階封裝需求增加，出口年增54%，超越美國躍居第三大出口市場；對中國大陸及香港出口也年增30.6%。

今年前九月，中國大陸及香港、日本、南韓三大市場合計占我國玻纖產業出口比重達77.8%，較2021年提高15.9個百分點，顯示亞洲電子供應鏈需求成長，也帶動我國玻纖產業出口市場更趨集中。