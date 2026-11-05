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Google AI培育計畫三大面向出發 幫助台灣打造迎向未來的AI人才

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Google在台灣推動數位人才培育計畫。Google台灣總經理林雅芳在官方部落格指出，Google今年進一步拓展全方位的AI培育計畫，從「扎根素養」、「深化職能」到「驅動創新」三大面向出發，協助台灣學子、專業人士、創作者與開發者提升AI駕馭力，以更具韌性的姿態迎接未來的挑戰。

在學生部分，Google認為下一代的AI素養，是幫助青年學子迎向未來的關鍵起點。從高中、大學到頂尖研究機構展開了多項計畫，包括8月首次為全台高中生舉辦Google暑期營隊（Next GEM Camp），獲得學生們熱烈迴響，讓年輕學子在選擇大學科系前，就能提早接觸Google的AI產品與創新文化，為未來的學習與職涯方向定錨。透過 Google旗下慈善組織Google.org的資金支持，與台灣大學推動AI研究人員賦能計畫，並共同舉辦「2026台灣AI學術論壇」，目標今年內協助500位研究人員提升技術能力，與大專院校及非營利組織合作，免費提供Coursera平台上的Google專業證書（Google Career Certificates）學習帳號。自9月推動以來，已有超過30所大專院校響應並陸續開通帳號，這項計畫也持續開放更多院校夥伴申請加入；未來將在台灣大學職涯中心等校園展開深度職涯對談，與準畢業生分享如何善用 AI 將職場起跑點前移，把新科技轉化為跨領域探索與求職的實戰助力。

在青年與專業人士職場競爭力部分，研究顯示，多數人將AI視為協助職涯發展的「數位導師」。Google台灣7月舉辦Gemini實體工作坊，與多位學生創作者合作拍攝社群短影音，分享運用Gemini動態修改履歷、模擬面試，帶領全台青年將AI轉化為求職路上的得力助手。數位人才探索計畫累計已協助超過14萬人提升數位技能；今年結合線上自學與Google專家直播的混合模式，吸引近4萬名學員參與，掌握「AI職場通識」、「數位行銷」與「Google Cloud」三大領域的實務技能，其中有超過九成的報名學員參加今年新推出的「AI職場通識」的學程，明年也將會繼續推出全新的梯次，開放全台求職者與工作者免費學習。並協助數位發展部、司法院等十多個政府單位與智庫舉辦Gemini工作坊，吸引數百位公部門與智庫人員參與，從基礎素養、安全與負責任的AI應用到行政流程優化，協助提升公共服務效率與數位韌性。

針對專業人士與技術開發者，「Google代理商賦能計畫」今年聚焦數位廣告代理商全面進化。透過分組協作，協助數百位專業人士將Gemini、Gemini Notebook、Skills與Ads Advisor等Google AI工具融入日常工作流程，並落實於數據洞察、內容創作與策略評估等核心職能；預計今年底將有超過百位夥伴取得年度認證。這項計畫將在2027年持續推進，以數據與AI科技驅動策略，協助台灣品牌精準觸及客群作為全台開發者與IT專業人員的年度盛會，今年的Google Cloud OnBoard吸引了近8,000人次報名，超過4,200人實際參與。課程深入剖Gemini Enterprise與企業級生成式架構，搭配Cloud Hero遊戲化實作，讓技術真正落地，新季度的課程也將在2027年持續推進。

台灣大學 Google 韌性

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