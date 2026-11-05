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集邦：需求轉弱與成本壓力交錯 致11月TV及IT面板報價持續平穩

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技（TrendForce） 發布11月上旬面板價格預測，報價全面持平。圖／集邦提供
集邦科技（TrendForce） 發布11月上旬面板價格預測，報價全面持平。圖／集邦提供

根據集邦科技（TrendForce）最新發布的11月上旬面板價格預測，受第4季主要品牌終端需求轉弱及零組件成本上升影響，11月電視（TV）、顯示器（MNT）與筆記型電腦（NB）三大應用領域的面板價格預估將全面維持持平態勢。雖然面板廠面對成本壓力積極醞釀漲價，但在買方需求放緩下，價格調漲難度仍高，持平現狀成為買賣雙方現階段的最大共識。

TrendForce 研究副總范博毓表示，電視面板11月需求偏向弱勢，預估第4季主要電視品牌的採購動能將季減約5%。儘管面板廠在10月進行產能調控，但由於控制幅度不大，價格暫無上漲動能，僅能維持持平。僅管面板廠正積極醞釀價格上漲的氛圍，希望儘早實現漲價；但若欲推動價格提前起漲，勢必要進行更大幅度的產能調節以緊縮供需空間。在當前減產幅度有限的情況下，預計11月電視面板價格將全面持平。

他指出，監視器面板11月需求持續偏弱，預計第4季整體面板出貨量將季減9%。面板廠遭受成本上漲衝擊，試圖積極醞釀調漲價格。品牌客戶雖理解面板廠的成本壓力並接受價格持平，但對漲價仍持保守態度，雙方持續進行價格協商拉鋸。電視面板價格走勢將成為關鍵指標，需待電視面板價格確立漲勢後，顯示器面板才有足夠底氣向品牌客戶提出漲價。預估11月顯示器面板價格將維持持平。

范博毓說，筆記型電腦用面板第4季主要筆電品牌客戶需求顯著放緩，預估需求將大減20% 以上，對面板廠造成巨大出貨壓力。在終端需求大幅下滑與零組件成本上升雙重壓力疊加下，大部分面板廠呈現進退維谷狀態—降價無法爭取更多需求，漲價則可能損及客戶關係並危及明年的訂單分配。維持價格持平已成為現階段買賣雙方可接受的最大公約數，隨著面板廠轉向規劃明年出貨目標與爭取客戶訂單，預估11月筆電面板價格將全面維持持平。

面板 壓力 電視面板 電視 筆記型電腦

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