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衛星通訊攸關國安 業者盼太空中心升格太空署

中央社／ 台南5日電

太空中心發展B5G低軌通訊衛星第1顆1A衛星預計2028年發射，業者表示，衛星通訊國安問題，刻不容緩，要加快腳步，太空中心經費太少是進展緩慢一大關鍵，建議應提升位階為太空署。

成功大學電機系及成電文教基金會今天舉辦成電論壇，聚焦探討低軌衛星通訊。成電系友會理事長暨旺宏董事長吳敏求說，最近在美國比較夯的是太空探索科技公司（SpaceX）上市，籌得很多錢。

吳敏求表示，低軌衛星通訊是將來的趨勢，通訊會往這方向發展，今年的成電論壇便以低軌衛星為主題，探討這領域會有怎樣的發展。

國家太空中心B5G低軌通訊衛星計畫室主持人陳秀莉說，太空中心發展B5G低軌通訊衛星，將發展2顆高效能低軌通訊衛星1A及1B，採外購自製並行，第1顆預計2028年發射。

佳世達董事長陳其宏說，衛星通訊是國安問題，台灣身處敏感地帶，進展卻很慢，國家應出面解決問題。

全訊董事長張全生表示，第1顆低軌通訊衛星規劃於2028年發射，要加快腳步，發展衛星通訊相當燒錢，太空中心進展慢應是錢太少。

張全生說，這是個嚴肅的問題，建議太空中心提升位階為太空署，經費會比較多。

陳秀莉表示，台灣自研低軌通訊衛星重要，由於許多國家管制相關關鍵技術輸出，台灣有錢也買不到要用的技術；因目前與台灣廠商處於磨合期，要給廠商一些時間。

旺宏副總經理倪福隆以「航太快閃記憶體的挑戰與解決方案」為題演講指出，快閃記憶體在衛星、太空船、探測車、太空望遠鏡及低軌衛星通訊系統中的重要角色，包括系統開機、韌體更新、資料儲存、邊緣運算與遙測資料緩衝等。

航太環境對記憶體的可靠度、耐久度、效能及極端溫度適應力要求極高，尤其須面對太空輻射造成的總游離劑量（TID）及單粒子效應（SEE）。

旺宏透過強健元件與製程設計、輻射測試、寬溫產品、AI大數據品質sNOVA管理及長期供貨機制提升可靠度。編碼型快閃記憶體（NOR Flash）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）曾接受歐洲太空總署（ESA）等機構的太空輻射測試，展現其快閃記憶體產品符合太空任務挑戰。

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