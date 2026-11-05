宏碁任命薄占平擔任營運長、徐瑞慶任技術長

宏碁（2353）董事會今5日召開董事會通過重要人事案，因應公司整體營運及未來發展布局，董事長陳俊聖所兼任的營運長職務交棒予新任營運長，並通過技術長人事任命。營運長委由薄占平先生擔任，負責電腦產品事業之全球營運管理；技術長委由徐瑞慶先生擔任，負責全球技術研發策略、技術平台整合及創新發展，直接對董事長暨執總裁陳俊聖負責，此人事案即日生效。

薄占平先生在於2005年加入宏碁，在公司服務約20年，畢業於國立台灣科技大學電機研究所，曾負責全球電子產品零組件供應鏈與採購策略，加上新事業發展的歷練，對公司營運及市場發展具備全面且多元的經驗，未來將統籌公司營運管理及跨部門整合，持續提升整體營運效能。

徐瑞慶先生於2003年加入宏碁，在資訊及通訊技術產業的研發設計領域擁有 28 年的豐富經驗。畢業於成功大學電機工程研究所並取得博士學位，長期深耕研發領域，具備豐富的技術研發與團隊管理經驗，未來將統籌軟硬體研發，強化技術整合與創新能量。