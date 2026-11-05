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黃偉哲宣布AI服務引擎啟動 AMD捐贈算力設備助攻智慧市政與在地創新

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台南市政府5日舉辦「智匯台南・算力領航：AMD科技助攻 台南市AI服務引擎啟動記者會」。圖／台南市研考會提供
台南市政府5日舉辦「智匯台南・算力領航：AMD科技助攻 台南市AI服務引擎啟動記者會」。圖／台南市研考會提供

台南市政府5日舉辦「智匯台南・算力領航：AMD科技助攻 台南市AI服務引擎啟動記者會」。配合中央「AI新十大建設推動方案」及「大南方新矽谷推動方案」，台南以沙崙為樞紐，吸引AMD設立研發據點，並結合學研機構與產業聚落，逐步形成從技術研發、算力支援到場域驗證的AI創新生態系。

台南市政府自114年起建構自主可控的地端AI算力環境，並以AI 1999智慧客服作為「AI市政服務引擎」第一個驗證案例，今日宣布引擎正式啟動，逐步擴展至更多局處。系統可協助話務人員將語音轉文字、查找市政知識、整理案件摘要並提出回覆建議，例如辨識市民以台語說出的在地地名，最終仍由話務人員確認內容後回覆民眾。未來各局處可重複運用語音辨識、知識檢索及大語言模型等共通能力，減少重複建置，並落實資料治理與安全控管。

AI 1999上線後持續精進，市府及工業技術研究院（工研院）與AMD合作，建立可與既有平台互為支援及備援的架構，讓服務更穩定、更具韌性。今年4月大南方AI IMPACT展會中，更以AI 1999知識庫為基礎，在AMD邊緣運算主機上展示虛擬市長市政問答，展現雙方合作成果。此次AMD捐贈AI運算設備，從市府機房、局處到在地團隊，支持智慧市政與在地AI研發。

市長黃偉哲表示，AI 1999證明AI能真正協助第一線同仁、回應市民需求；今天啟動AI服務引擎，就是要讓這套能力從1999出發，一個局處接一個局處擴展，不必每個局處從頭開發。感謝AMD從AI 1999的開發過程就投入合作，今天更以實際行動捐贈設備支持台南，讓算力成為智慧市政與產業創新的助力。

AMD台灣分公司財務長許禮磬表示，AMD很榮幸捐贈AI運算設備予台南市政府及在地團隊。台南擁有半導體與製造業聚落、學研資源，以及市府積極推動AI應用的環境，有利先進運算技術與實際需求接軌。AMD期待與市府及產學研夥伴合作，擴大南台灣AI研發能量。

大南方新矽谷推動辦公室副主任林輝堂表示，「大南方新矽谷」計畫積極串聯南台灣科技產業、研發機構及創新資源，推動AI技術在地扎根與產業應用。台南透過「AMD–ITRI高速運算開放平台」台南算力專案，整合國際科技大廠與工研院的技術能量，提供在地企業及新創團隊所需的運算資源、開發環境與技術支援，降低AI模型開發、效能驗證及應用測試門檻，加速創新技術落地。此次AMD更進一步捐贈AI運算設備予台南算力專案獲獎團隊，將高效能運算資源延伸至在地研發端，強化南台灣科技創新與產業競爭力。

台南市研考會表示，AI 1999智慧客服是市民日常最有感的AI服務，也是市府累積跨局處應用經驗的起點。未來，市府將持續以市民需求為核心，依照各局處業務特性逐步推進驗證，讓AI服務引擎的共通能力得以重複運用，同時兼顧資料安全、權限管理與服務品質。也將持續協調局處需求、整合技術資源與推動應用驗證，讓AI從一項服務逐步擴展至更多市政場景，成為提升治理效能與支持產業創新的重要力量。

算力 AMD 黃偉哲 矽谷

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