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經部：AI需求帶旺玻璃纖維產業 今年產值可望創新高

中央社／ 台北5日電

AI及高效能運算需求持續擴大，帶動國內玻璃纖維產業成長。經濟部統計處今天表示，今年前8月玻纖產業產值達新台幣238億元，年增36%，全年產值可望創新高。其中玻璃纖維梭織布受惠高階載板及國內電子材料需求擴增，產值年增49.7%，占比升至近7成，成為主要成長動能。

統計處透過新聞稿指出，國內玻纖產業涵蓋玻璃纖維及玻璃纖維梭織布（玻纖布）2類產品，玻璃纖維除供織製玻纖布外，也應用於建材、汽車零組件等複合材料；玻纖布則是銅箔基板關鍵材料，位於印刷電路板（PCB）產業鏈上游。

統計處表示，近年受惠AI及高效能運算需求擴展，國內廠商成功切入AI伺服器供應鏈，擺脫111、112年受全球電子產業庫存調整造成的產值下滑，自113年起連續2年雙位數成長。今年前8月玻纖產業產值已達238億元，年增36%，全年可望超越107年313億元的歷史高點。

進一步觀察產品結構，統計處指出，玻纖布受惠高階載板所需的低介電（Low-DK）規格需求增加，產值年增49.7%，占整體玻纖產業產值比重也從110年的52%，提高至今年近7成，成為推升今年產值創新高的主要動力。

統計處指出，玻纖產業過去以外銷為主，直接外銷占比長期維持約6成，但隨AI應用帶動國內高階銅箔基板等電子產業需求擴增，內銷占比從110年的38.5%，提高至今年前8月的44.1%，增加5.6個百分點，顯示國內需求逐步升溫。

若按產品觀察，玻纖布內銷占比從110年的29.3%升至今年前8月的35.2%，增加5.9個百分點；玻璃纖維則因廠商產能轉向高階規格產品，傳統規格產能受到排擠，外銷量減少，內銷占比從47.2%升至63.6%，增加16.4個百分點。

出口方面，統計處指出，114年玻纖產業出口值達5.2億美元，年增25.2%，主要出口市場依序為中國大陸及香港占43.3%、日本占16.4%、美國占15.2%、南韓占9.6%。

玻纖產業今年前9月出口值達4.9億美元，年增26.6%。其中，對日本出口年增76.5%；南韓受惠高頻寬記憶體（HBM）及高階封裝需求增加，出口年增54%，超越美國，躍居國內第3大出口市場；對中國大陸及香港出口年增30.6%。

統計處表示，今年前9月玻纖產業出口至中國大陸及香港、日本、南韓的比重合計達77.8%，較110年增加15.9個百分點，顯示玻纖產業出口市場集中於亞洲主要電子產業供應鏈。

汽車零組件 經濟部 新台幣

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