中華電信全台開賣全新2026 iPad mini 購機價零元起

宏碁（2353）董事會今5日召開董事會通過重要人事案，因應公司整體營運及未來發展布局，董事長陳俊聖所兼任的營運長職務交棒予新任營運長，並通過技術長人事任命。營運長委由薄占平先生擔任，負責電腦產品事業之全球營運管理；技術長委由徐瑞慶先生擔任，負責全球技術研發策略、技術平台整合及創新發展，直接對董事長暨執總裁陳俊聖負責，此人事案即日生效。

2026-11-05 17:16