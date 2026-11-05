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中華電信全台開賣全新2026 iPad mini 購機價零元起
中華電信（2412）5日宣布，明日起於全台指定iPad銷售服務門市及網路門市開賣全新2026 iPad mini。全新iPad mini以更纖薄輕巧的設計搭載8.5吋絢麗OLED顯示器，具備更快速的無限連線效能以及防潑抗水與防塵能力；同時配備A20 Pro晶片，帶來大幅躍升的效能，並支援搭配新一代Apple Intelligence的iPadOS 27作業系統。
蘋果全新2026 iPad mini外觀一次擁有午夜色與星光色，並提供128GB、256GB、512GB，以及標準或奈米紋理玻璃顯示器等多元選擇，滿足果粉需求。
中華電信表示，搭配精采5G月繳1,399元（租期36個月），全新2026 iPad mini 5G版128GB，專案價13,390元，VIP客戶續約購機最高折5,000元，只要8,390元即能入手；全新2026 iPad mini Wi-Fi版128GB搭配指定資費，最低0元起。
此外，為讓客戶享多元5G應用體驗，中華電信指出，全新2026 iPad mini搭配精采5G月繳999元以上購機方案，即享KKBOX、天下數位全閱讀、天下每日報、i聽聽、來電答鈴超值包(國語音樂盒)及LINE貼圖超值方案(進階型)等多項加值服務前3個月免月租優惠。2026 iPad mini搭配中華電信優質的行動網路、實惠購機方案與多元加值服務，加入果迷行列就趁現在！
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