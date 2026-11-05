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上詮新增資本支出21.9億元 全力衝刺FAU商機
光通訊廠上詮（3363）5日宣布，董事會決議通過新增資本支出預算約21.9億元，加計原尚待執行預算11.4億元後，資本支出預算總額為33.3億元。外界預期，上詮將可望用新增資出全力衝刺光學陣列模組（FAU）市場，以迎戰未來AI基礎建設帶來的龐大商機。
據了解，上詮與台積電（2330）合作關係相當密切，雙方一同開發應用COUPE先進封裝的FAU產品線，目前應用在3.2T規格的FAU已經在今年下半年正式量產出貨，預計最快明年將可望將規格推升到6.4T，屆時將有望替營運帶來顯著成長力道。
上詮公告9月合併營收達2.24億元、月成長9.7％、年增28.4％，寫下單月歷史第三高。累計今年前九月合併營收為14.11億元、年減6.0％，創歷史同期第三高。
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